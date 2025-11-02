विज्ञापन
India vs Australia LIVE Score, 3rd T20I: जसप्रीत बुमराह के निशाने पर होगा मुकाबला, थोड़ी देर में होगा टॉस

India vs Australia LIVE Cricket Updates, 3rd T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की सीरीज का तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय बस थोड़ी देर में शुरू होगा. सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया की नजरें वापसी पर होंगी.

India vs Australia LIVE Score, 3rd T20I: जसप्रीत बुमराह के निशाने पर होगा मुकाबला, थोड़ी देर में होगा टॉस
India Vs Australia 3rd t20i LIVE Scorecard Updates: थोड़ी देर में शुरू होगा तीसरा टी20

India vs Australia LIVE Score: होबार्ट के बेलेरिव ओवल में जब सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें सीरीज में वापसी पर होंगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया था. जबकि दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया अभी सीरीज में 0-1 से पीछे है और उसकी कोशिश आज के मैच को जीतकर वापसी करने पर होगी. इस मुकाबले में नजरें इस बात पर होंगी कि क्या अर्शदीप को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं. अर्शदीप को प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. दिग्गजों ने हर्षित राणा को टीम में लगातार मौके दिए जाने पर सवाल उठाए हैं. (Live Scorecard)

वहीं इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के निशाने पर एक बड़ा रिकॉर्ड होगा. इस मैच में दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह विकेटों का शतक लगा सकते हैं. जसप्रीत बुमराह ने अब तक 77 मैचों की 75 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 98 विकेट लिए हैं. अगर होबार्ट में बुमराह 2 विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो वे भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे. बुमराह से पहले अर्शदीप 100 विकेट ले चुके हैं. अर्शदीप सिंह ने 65 मैचों में 101 विकेट लिए हैं. अगर अर्शदीप को होबार्ट टी20 में मौका नहीं मिलता है और बुमराह 4 विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो 100 विकेट पूरा करने के साथ ही वे भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन सकते हैं.

