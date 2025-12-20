T20 World Cup: 'किसी ने बात नहीं की...' शुभमन गिल के T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने पर चौंकाने वाला दावा

Shubman Gill Dropped for T20 World Cup: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. चयनकर्ताओं ने सबको चौंकाते हुए उपकप्तान शुभमन गिल को ही ड्रॉप कर दिया. गिल बीते कुछ समय से इस फॉर्मेट में फ्लॉप रहे हैं और उनकी फॉर्म चिंता का विषय थी. जबकि अहमदाबाद में गिल की जगह ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की. गिल के टीम में आने से संजू को बाहर बैठना पड़ा रहा था और टीम में जितेश शर्मा की भी एंट्री हुई थी. चयनकर्ताओं ने टीम संयोजन का हवाला देते हुए गिल के ड्रॉप होने की बात कही. वहीं अब न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसको लेकर चौंकाने वाला दावा किया है. पीटीआई की मानें तो शायद शुभमन गिल को ड्रॉप किया जा रहा है, इसको लेकर किसी ने उनसे बात ही नहीं की थी.

किसी ने नहीं की गिल से बात

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय के दिन ही यह तय हो गया था कि गिल टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं होंगे. रिपोर्ट में दावा है, 'शुभमन गिल का भविष्य वास्तव में शनिवार को तय नहीं हुआ था, जब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की क्योंकि उनका भविष्य तो बुधवार को ही तय हो गया था जब घने कोहरे के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच रद्द कर दिया गया.'

रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से आगे कहा गया,'यह फैसला उसी दिन ले लिया गया था कि गिल को टी20 विश्व कप टीम में नहीं चुना जाएगा. हालांकि शनिवार सुबह तक न तो चयन समिति के अध्यक्ष ने उन्हें इसकी जानकारी दी थी और न ही कप्तान सूर्यकुमार यादव या मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उनसे इस बारे में बात की.'

अहमदाबाद टी20 खेलना चाहते थे गिल

जैसे ही यह खबर फैली कि बल्लेबाजी के दौरान गिल के पैर के अंगूठे में चोट लगी है तभी यह साफ हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है तथा गंभीर और सूर्यकुमार की अगुआई वाला टीम प्रबंधन गिल के स्थान को लेकर आगे बढ़ चुका है.

अगर बीसीसीआई के सूत्रों की मानें तो टीम प्रबंधन ने पहले ही उपकप्तान को बाहर करने का फैसला कर लिया था जबकि गिल अहमदाबाद मैच खेलना चाहते थे क्योंकि चोट इतनी गंभीर नहीं थी. टीम से बाहर करने के लिए यह भारतीय उपकप्तान के लिए पहला संकेत था क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच में कुल 32 रन बनाए थे.

शुरुआत में मेडिकल टीम को 'हेयरलाइन फ्रैक्चर' की आशंका थी लेकिन बाद में स्कैन में पता चला कि यह सिर्फ एक चोट थी और वह दर्द निवारक दवाओं के सहारे अहमदाबाद मैच खेल सकते थे.

टी20 विश्व कप भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

