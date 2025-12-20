विज्ञापन
IND vs PAK, U19 Asia Cup Final: पाकिस्तान को पटखनी देने उतेगी टीम इंडिया, अंडर-19 में दमदार है भारत का रिकॉर्ड

India Under 19 vs Pakistan Under 19 Head to Head Stats: आयुष म्हात्रे की अगुवाई में जब भारतीय टीम रविवार को दुबई के मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करना चाहेगी.

आयुष म्हात्रे की अगुवाई में जब भारतीय टीम रविवार को दुबई के मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजरें पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करना चाहेगी. टीम इंडिया 11 बार अंडर-19 एशिया कप की चैंपियन रह चुकी है और उसकी नजरें 12वीं बार चैंपियन बनने पर होगी. इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तानी गेंदबाज होंगे. भारतीय टीम फाइनल तक अजेय रही है. टीम ने ग्रुप स्टेज में यूएई, पाकिस्तान और मलेशिया को हराया था.  इसके बाद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. भारत ने लीग स्टेज में पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा था और टीम की कोशिश एक बार फिर पाकिस्तान की पीटने की होगी. 

ऐसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

बात अगर रिकॉर्ड की करें तो भारत और पाकिस्तान अंडर-19 वनडे में 28 बार भिड़े हैं. इस दौरान टीम इंडिया 16 बार जीत दर्ज करने में सफल हुई है तो पाकिस्तान ने 11 बार जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. बात अगर बीते पांच एनकाउंटर की करें तो टीम इंडिया ने पांच में से सिर्फ 2 जीते हैं.

बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद

मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने दो बार 400 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. इस 50 ओवर के टूर्नामेंट में युवा प्रतिभाओं का उदय हुआ है जिसमें 17 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू शामिल हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पहले मैच में 95 गेंद में 171 रन बनाकर भारत को छह विकेट पर 433 रन के स्कोर तक पहुंचाया तो कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 125 गेंद में नाबाद 209 रन बनाए और युवा वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए.

यह जोड़ी पाकिस्तान के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ एक और अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. जब भी भारत का शीर्ष क्रम लड़खड़ाया है, मध्यक्रम में ऐसे मौके पर अच्छा प्रदर्शन किया है. हैदराबाद के आरोन जॉर्ज ने लगातार तीन अर्धशतक लगाकर टीम को संभाला है, उन्होंने महत्वपूर्ण मध्य ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है. उन्हें बाएं हाथ के बल्लेबाज विहान मल्होत्रा ​​का भी अच्छा साथ मिला है जो श्रीलंका के खिलाफ 61 रन बनाकर नाबाद रहे थे.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज.

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.

