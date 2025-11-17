IND vs SA: शुभमन गिल दूसरे टेस्ट से हुए बाहर तो कौन लेगा उनकी जगह? एक नहीं दो दावेदार कतार में

Who Will be Shubman Gill's replacement :गर्दन में परेशानी की वजह से शनिवार से कोलकाता के एक हॉस्पिटल में भर्ती भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को रविवार को डिसचार्ज कर दिया गया. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद टीम होटल लौट आए.शुभमन गिल को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में रखा गया था. फिलहाल गिल की हालत स्थिर है और वह बेहतर महसूस कर रहे हैं. वह बिना किसी परेशानी के चलने-फिरने और अपनी गर्दन हिलाने में सक्षम हैं. लेकिन गिल के दूसरे टेस्ट में उतरने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है.

पूर्व में टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है और फिजियो द्वारा उनकी स्थिति पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है. उसके बाद ही अगले टेस्ट में उनकी उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट होगी. ऐसे मे अब सवाल उठता है कि अगर गिल दूसरे टेस्ट से पहले तक फिट नहीं हो पाए तो उनकी जगह भारतीय इलेवन में किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा. दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी.

साई सुदर्शन

अब यदि शुभमन गिल दूसरे टेस्ट के लिए फिट नहीं हो सके तो साई सुदर्शन का इलेवन में लगभग पक्का है. उम्मीद यही है कि सुदर्शन को दूसरे टेस्ट की इलेवन में शामिल किया जाएगा. भारत के पूर्व गेंदबाज अनिल कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "भारत निश्चित रूप से उम्मीद कर रहा होगा कि शुभमन गिल अगले टेस्ट के लिए फिट हो जाएं. अगर वह नहीं होते हैं, तो साई सुदर्शन की वापसी हो सकती है. अगर भारत छह गेंदबाजों - दो तेज गेंदबाज और चार स्पिनर - के साथ ही खेलता है, तो बाकी टीम वही रहनी चाहिए. शायद यही एकमात्र बदलाव होगा."

देवदत्त पडिक्कल

दूसरे विकल्प के तौर पर देवदत्त पडिक्कल मौजूद हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट कर्नाटक के इस बल्लेबाज के बारे में भी सोच सकती है. पडिक्कल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ एक अनौपचारिक टेस्ट मैच में शानदार 150 रन बनाए थे, इसलिए वह मध्यक्रम में एक और विकल्प हो सकते हैं. कुंबले ने देवदत्त पडिक्कल के इलेवन में खेलने को लेकर कहा, "अगर भारत इस संयोजन के साथ नहीं उतरता है, तो दूसरा बल्लेबाजी विकल्प देवदत्त पडिक्कल हैं. हालांकि, उन्हें लाने से पूरा टॉप क्रम बाएं हाथ का हो जाएगा, जिससे साइमन हार्मर जैसे किसी स्पिनर को पूरे दिन गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है."

गिल नहीं खेलें तो साई सुदर्शन होंगे इलेवन का हिस्सा- अनिल कुंबले

भारत ने पहले टेस्ट में दो तेज़ गेंदबाज़ों - जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज - को खिलाया था, और कुंबले को लगता है कि यही रणनीति भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में रखेगी. कुंबले ने अपनी राय दी और कहा, "मुझे नहीं लगता कि भारत तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ उतरेंगे, जब तक कि पिच पर घास न हो. हमें अभी यह नहीं पता है. लेकिन कुल मिलाकर, भारत को इसी लाइनअप के साथ उतरना चाहिए. अगर गिल फिट होते हैं, तो एकमात्र संभावित बदलाव गिल की जगह साई सुदर्शन ही हो सकते हैं. देवदत्त पडिक्कल ने अबतक भारत के लिए दो टेस्ट मैच खेले हैं और 90 रन बनाए हैं. ऐसे में अब देखना है कि शुभमन गिल को लेकर आगे क्या अपडेट आती है. दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होना है.