Shubman Gill: शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, दूसरे टेस्ट में खेलने पर संशय बरकरार

Shubman Gill discharged from Hospital: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और कप्तान टीम होटल लौट आए हैं.

  • शुभमन गिल को गर्दन में चोट लगने के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे टीम होटल लौट आए हैं.
  • गिल को शनिवार को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें आईसीयू में रखा गया था.
  • पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अस्पताल जाकर गिल से मुलाकात की और उनकी हालत पर चर्चा की है.
Shubman Gill discharged from Hospital: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और कप्तान टीम होटल लौट आए हैं. गिल को शनिवार को गर्दन में चोट लग गई और वह कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आए. शानिवार शाम को गिल को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सूत्रों के मुताबिक, उन्हें आईसीयू में रखा गया था. हालांकि, वह स्थिर थे. ताजा अपडेट यह है कि शुभमन गिल बिना किसी परेशानी के अपनी गर्दन हिलाने में सक्षम है. 

भारत के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे 15 मिनट तक बातचीत की. गिल अब टीम होटल में आराम करेंगे और उनकी स्थिति पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम नजर रखेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो गिल के गर्दन की दर्द अब कम है और उन्हें चार-पांच दिन आराम करने की सलाह दी गई है. हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह स्टार बल्लेबाज 22 नवंबर से गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में हिस्सा लेगा या नहीं.

इससे पहले, भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है, उम्मीद है कि फिजियो उनकी स्थिति पर फैसला लेंगे. कोलकाता टेस्ट के पहले दिन वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद गिल बल्लेबाजी के लिए आए और मैदान से बाहर जाने से पहले उन्होंने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं.

गिल की अनुपस्थिति में, उनके डिप्टी ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान टीम की कप्तानी की. गंभीर ने संवाददाताओं से कहा,"अभी भी उनका मूल्यांकन किया जा रहा है. तो देखते हैं. फिजियो आज शाम को फैसला लेंगे और हम कल फैसला करेंगे."

टेस्ट में गिल की अनुपस्थिति ने प्रोटियाज़ के जीत के दरवाजे खोल दिए और मेहमान टीम ने रविवार को भारत को 30 रनों से हरा दिया. स्पिनर साइमन हार्मर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में कुल 8 विकेट झटके. जबकि टेम्बा बावुमा ने दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया. दो मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका अब 1-0 से आगे है. दिसंबर 2012 के बाद इंग्लैंड में ईडन गार्डन्स पर भारत की यह पहली हार थी.

