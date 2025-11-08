IND vs AUS, 5th T20I: गिल और अभिषेक की जोड़ी ने T20I में रच दिया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में बनाया पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Shubman Gill, Abhishek Sharma record: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई. अभिषेक 13 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रन बना चुके हैं, जबकि गिल ने 16 गेंदों में 6 चौकों के साथ 29 रन अपने नाम किए हैं. दोनों ने मिलकर 4.5 ओवर में 52 रन बना लिए थे. भले ही बारिश के कारण मैच रोका गया है लेकिन इतने में ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक बड़ा महारिकॉर्ड बना दिया है. गिल और अभिषेक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विकेट के लिए टी20I सीरीज़ में सबसे ज़्यादा साझेदारी करने वाले बल्लेबाज जोड़ी बन गए हैं. दोनों ने मिलकर इस सीरीज में अबतक कुल 188 रन की पार्टनरशिप कर ली है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विकेट के लिए टी20I सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रनों की साझेदारी करने वाले बल्लेबाज

188* - शुभमन गिल, अभिषेक, 2025

187 - डेवाल्ड ब्रेविस, टी स्टब्स, 2025

183 - एस धवन, रोहित शर्मा, 2016

बारिश के कारण रोका गया मैच

खेल बाधित होने तक भारतीय टीम ने 4.5 ओवरों के खेल तक बगैर कोई विकेट गंवाए 52 रन बना लिए हैं. गाबा में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसका भारत की सलामी जोड़ी ने बखूबी जवाब दियाअभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे. दोनों खिलाड़ियों ने पहले ही ओवर में तेजी से रन बनाने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी. पहले ओवर की समाप्ति तक भारत के खाते में 11 रन थे. पारी के तीसरे ओवर में गिल ने चार चौके लगाकर टीम के स्कोर को और तेज गति दी। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा उनका बखूबी साथ देते नजर आए. खराब मौसम के चलते खेले रोके जाने तक, अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 23 रन बना चुके थे, जबकि शुभमन गिल ने 16 गेंदों में 29 रन बना लिए थे.

बता दें कि टीम इंडिया फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है. ऐसे में खराब मौसम के चलते अगर यह मैच रद्द होता है, तो सीरीज टीम इंडिया के नाम होगी.