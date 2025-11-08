IND vs AUS, 5th T20I: अभिषेक शर्मा के खौफ से कांपे कंगारू, छोड़ दिए एक नहीं दो 'लड्डू' कैच, Video

Abhishek Sharma Crucial catch dropped by Australian: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी मैच ब्रिसबेन में खेला जा रहा है. पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने अपनी ही अंदाज में धमाकेदार बल्लेबाजी की. यही नहीं, अभिषेक के खौफ से कंगारू इतने दहशत में नजर आए कि उनका एक नहीं बल्कि दो आसान कैच टपका दिए. मैच के पहले ही ओवर में 5 के निजी स्कोर पर मैक्सवेल ने अभिषेक का आसान कैच टपकाया था. इसके बाद अभिषेक का कैच बेन द्वारशुइस ने उस समय छोड़ा जब वो 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. यही नहीं एक और मौका बना था लेकिन गेंद टिम डेविड के आगे गिर गई थी जिससे वह कैच नहीं बना सका था. यानी कंगारू खिलाड़ियों ने तीन ऐसे मौके गंवाए हैं जब अभिषेक कैच आउट हो सकते थे.

Abhishek Sharma is very lucky because in every match, catches get dropped off his shots otherwise, he wouldn't be able to perform. Even today, two easy catches have already been dropped.#INDvsAUS pic.twitter.com/9eHUvBDJcM — BABAR🐐 (@BABAR9492) November 8, 2025

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

भले ही अभिषेक के तीन कैच छूटे लेकिन भारतीय ओपनर बल्लेबाज ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से फैन्स को खूब मनोरंजन किया. मैच जब बारिश के कारण रूका था तो भारतीय टीम का स्कोर 4.5 ओवर में 51 रन था. अभिषेक 13 गेंद पर 23 रन बनाकर नाबाद थे. अबतक अभिषेक ने एक छक्का और एक चौका लगाने में सफल हो गए हैं तो वहीं, गिल ने 16 गेंद पर 29 रन की पारी मैच रूकने तक खेली है.गिल ने 6 चौके अबतक लगा लिए हैं.

1,000 टी20I रन बनाने के लिए सबसे कम गेंद खेलने वाले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा गेंद खेलने के हिसाब से 1000 टी-20 इंटरनेशनल सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक ने 528 गेंद खेलकर 1000 टी-20 इंटरनेशनल रन अपने करियर में बनाने का कमाल कर दिखाया है.

528 गेंद - अभिषेक शर्मा

573 गेंद - सूर्यकुमार यादव

599 गेंद - फिल साल्ट

604 गेंद - ग्लेन मैक्सवेल

611 गेंद - फिन एलन

614 गेंद- टिम डेविड

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेदंबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है.