IND vs WI: वेस्टइंडीज को किस रणनीति से चकमा देगी टीम इंडिया, कप्तान शुभमन गिल ने किया खुलासा

Shubman Gill Press Conference IND vs WI 1st Test: इंग्लैंड के खिलाफ अपनी कप्तानी का दमखम दिखा चुके शुभमन गिल अब वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना जौहर दिखाने को तैयार हैं.

  • कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घरेलू टेस्ट सत्र की शुरुआत टर्निंग पिचों पर खेलने की योजना बताई
  • गिल के कप्तानी वाली युवा भारतीय टीम ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ में समाप्त की थी
  • भारत को टर्निंग पिचों पर बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ दोनों के लिए मददगार विकेट मिलने की उम्मीद है
Shubman Gill Press Conference IND vs WI 1st Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को कहा कि उनकी टीम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के साथ अपने घरेलू सत्र की शुरुआत करते हुए, टर्निंग पिचों पर विपक्षी टीम को धूल चटाने की योजना बना रही है. पहला टेस्ट मैच गुरुवार को अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा, जहां भारत 2-0 से सीरीज़ जीतने का प्रबल दावेदार है. गिल के नेतृत्व में एक युवा भारतीय टीम ने अगस्त में समाप्त हुई इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 2-2 से ड्रॉ में अपनी क्षमता का परिचय दिया.

यह सीरीज़ गिल की कप्तान के रूप में पहली सीरीज़ थी और विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे महान खिलाड़ियों के बिना पहली सीरीज़ थी, जो सभी संन्यास ले चुके हैं. 26 वर्षीय गिल ने कहा कि भारतीय पिचें एक अलग चुनौती पेश करती हैं.

गिल ने संवाददाताओं से कहा, "हम कड़ी मेहनत वाली क्रिकेट खेलने की उम्मीद कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में भारत में टेस्ट मैच शायद ही कभी पूरे पांच दिन चलते हैं, जबकि इंग्लैंड में टेस्ट मैच "काफी लंबे" होते हैं, लेकिन गिल ने कहा कि भारत "किसी भी आसान विकल्प की तलाश में नहीं है" और जोर देकर कहा कि टीम के पास "किसी भी तरह के विकेट या किसी भी परिस्थिति में खेलने का कौशल है."

भारत की टर्निंग पिचों पर खेलने की चाल पिछले साल तब उल्टी पड़ गई जब न्यूज़ीलैंड ने मेज़बान टीम को टेस्ट मैचों में 3-0 से हराया. गिल ने कहा कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ पिचें टीम को बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन प्रदान करेंगी. गिल ने कहा, "हम ऐसे विकेटों पर खेलना चाहेंगे जो बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों, दोनों के लिए मददगार हों." "भारत आने वाली कोई भी टीम जानती है कि चुनौती स्पिन और रिवर्स स्विंग से होगी."

रोस्टन चेज़ की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज़ टीम अपने तेज़ गेंदबाज़ों की चोटों से जूझ रही है और उस टीम की छाया मात्र है जो कभी क्रिकेट पर राज करती थी. चेज़ ने कहा, "ज़ाहिर है कि टेस्ट क्रिकेट में हमारी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, और हम तालिका में काफ़ी नीचे हैं, लेकिन हमें इसे पीछे छोड़ना होगा, आगे क्या होगा इसकी चिंता करनी होगी और एक-एक दिन खेलना होगा. बस जितनी जल्दी हो सके परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी होगी."

ऑलराउंडर चेज़ को अहमदाबाद और फिर नई दिल्ली में स्पिन गेंदबाज़ी का इम्तिहान मिलने की उम्मीद है, जहां दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. "मैं पहले भी भारत में खेल चुका हूं और मुझे पता है कि वहां की परिस्थितियां स्पिनरों के अनुकूल हैं," चेज़ ने कहा, "इस बात की पूरी संभावना है कि स्पिनरों को ज़्यादा ओवर फेंकने पड़ेंगे." बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे 34 साल की उम्र में लंबे समय से प्रतीक्षित टेस्ट डेब्यू के लिए तैयार हैं. चेज़ ने इस अनुभवी स्पिनर की तारीफ़ की, लेकिन कहा कि वह टॉस के समय टीम का खुलासा करेंगे.

Cricket, India, West Indies, Shubman Singh Gill, India Vs West Indies 2025
