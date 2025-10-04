विज्ञापन
VIDEO: शुभमन गिल ने दिखाया मस्तमौला रूप तो राहुल ने भी बदला रंग, बीच मैदान में दोनों खिलाड़ियों ने किया डांस

Shubman Gill And KL Rahul Dance Video: अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को मैदान में डांस करते हुए करते हुए पाया गया.

VIDEO: शुभमन गिल ने दिखाया मस्तमौला रूप तो राहुल ने भी बदला रंग, बीच मैदान में दोनों खिलाड़ियों ने किया डांस
Shubman Gill And KL Rahul Dance
  • अहमदाबाद टेस्ट के दौरान केएल राहुल और शुभमन गिल का डांस करते हुए एक मजेदार वीडियो वायरल हुआ है
  • केएल राहुल ने टेस्ट करियर का दसवां शतक पूरा किया जबकि शुभमन गिल ने सातवां अर्धशतक जड़ा
  • राहुल ने 197 गेंदों में 50.76 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए और गिल ने 100 गेंदों में 50 रन किए
Shubman Gill And KL Rahul Dance Video: अहमदाबाद टेस्ट से एक बेहद ही मजेदार वीडियो निकलकर सामने आ रहा है. जिसमें केएल राहुल और शुभमन गिल डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दोनों खिलाड़ियों को स्लीप में फील्डिंग करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान ज्यों ही गिल को मौका मिलता है. वह राहुल के सामने अपना मस्तमौला अंदाज दिखाने से नहीं चूकते हैं. अपने कप्तान को मस्ती के मूड में देख राहुल भी खुद पर संयम नहीं रख पाते हैं और उन्हें गिल के साथ ठुमका लगाते हुए देखा जा सकता है. 

बल्लेबाजी में हिट रहे दोनों बल्लेबाज 

अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल और शुभमन गिल का प्रदर्शन शानदार रहा. पारी का आगाज करते हुए राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरा किया, जबकि गिल अपने टेस्ट करियर का सातवां अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे. 

मैच के दौरान राहुल ने कुल 197 गेंदों में 50.76 की स्ट्राइक रेट से 100 रनों का योगदान दिया, जबकि गिल चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 50.00 की स्ट्राइक रेट से 50 रन बनाने में कामयाब रहे.

448/5D रन बनाने में कामयाब रही भारतीय टीम 

वेस्टइंडीज के पहली पारी में 162 रनों पर ढेर हो जाने के बाद भारतीय ने अपनी पहली पारी 448/5 रन बनाते हुए घोषित कर दी. टीम इंडिया की तरफ से कुल तीन बल्लेबाजों ने शतक जड़ा, जबकि शुभमन गिल अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. 

जिन तीनों बल्लेबाजों ने शतक जड़ा. उनमें केएल राहुल (100), विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (125) और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) का नाम शामिल है. 

India, Shubman Singh Gill, Cricket
