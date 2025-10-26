अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, रोहित ने वार्नर को पछाड़ा

Top 10 Batsman With Most International Centuries: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में शतक लगाया. अपनी इस शतकीय पारी की बदौलत रोहित सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में शामिल हुए और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा. रोहित शर्मा ने 125 गेंद पर 3 छक्के और 13 चौके लगाते हुए नाबाद 121 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट का 33वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में (तीनों फॉर्मेट मिलाकर) 50वां शतक था. अपने इस शतक के साथ रोहित ने डेविड वॉर्नर को सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतकों के मामले में पीछे छोड़ दिया. वॉर्नर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 49 शतक लगाए हैं.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज

50वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाते ही रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए. रोहित शर्मा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में 10वें स्थान पर हैं. रोहित ने वनडे में 33, टेस्ट में 12 और टी20 में 5 शतक सहित कुल 50 शतक लगाए हैं. रोहित से पहले सचिन और विराट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक (सभी फॉर्मेट मिलाकर) लगा चुके हैं.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड सचिन के नाम है. सचिन ने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक सहित कुल 100 शतक लगाए हैं. विराट ने कुल 82 शतक लगाए हैं. वह सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं.

71 शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग तीसरे, 63 शतक के साथ श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा चौथे, 62 शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस पांचवें, 58 शतक के साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट छठे, 55 शतक के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम आमला सातवें, 54 शतक के साथ श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने आठवें और 53 शतक के साथ वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा नौवें स्थान पर हैं.

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया

हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा के वनडे में 33वें शतक और विराट कोहली के 75वें अर्द्धशतक के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में 9 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में 7 विकेट और फिर एडिलेड में 2 विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में मेजबान टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. मैट रेनशॉ की 56 और मिशेल मार्श की 41 रनों की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बना पाई. इसके जवाब में भारत ने गिल का विकेट गंवाया और मैच अपने नाम किया.

रोहित शर्मा ने 125 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौके और 3 छक्कों के दम पर नाबाद 121 रनों की पारी खेली, जबकि किंग कोहली ने 81 गेंदों में 7 चौके की मदद से नाबाद 74 रन बनाए. इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी हुई और इसके दम पर भारत ने 38.3 ओवरों में ही मैच अपने नाम किया.

