मैंने कैलिस को देखा है, मैंने स्टोक्स को भी देखा है, मगर उसके जैसा कोई नहीं

Ravi Shastri Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने रवींद्र जडेजा की जमकर सराहना की है. उनका कहना है कि उन्होंने जैक कैलिस और बेन स्टोक्स जैसे धुरंधरों को खेलते हुए देखा है. मगर रवींद्र जडेजा की बात ही निराली है. @Itz_Bl3ze नाम के फैन ने रवि शास्त्री के हवाले से लिखा है, 'मैंने कैलिस को देखा है, मैंने स्टोक्स को भी देखा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो रवींद्र जडेजा जैसा कोई नहीं है.'

जडेजा ने अहमदाबाद में जड़ा टेस्ट करियर का पांचवां शतक

मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम भारतीय दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला दो अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जा रहा है. यहां जडेजा ने पहली पारी में ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का पांचवां शतक जड़ा है.

Ravi Shastri🎙



"I have seen Kallis, I've also seen Stokes, but honestly nobody is as good as Ravindra Jadeja". pic.twitter.com/208y5yTthR — ` (@Itz_Bl3ze) October 4, 2025

भारतीय टीम की तरफ से छठवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए जडेजा ने कुल 176 गेंदों का सामना किया. इस बीच 59.09 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 104 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से छह चौके एवं पांच बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

जडेजा पिछली नौ पारियों में जड़ चुके हैं 584 रन

जडेजा के जबरदस्त फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के लिए वह टेस्ट की पिछली नौ पारियों में 97.33 की औसत से 584 रन ठोक चुके हैं. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को दो शतक और पांच अर्धशतक देखने को मिले हैं. यही नहीं इसी अवधि के दौरान उन्होंने नौ पारियों में नौ विकेट भी चटकाए हैं.

यह भी पढ़ें- रिटायरमेंट की उम्र में रनों का अंबार, कौन है वो भारतीय स्टार, जो ठोक रहा है 97.33 की औसत से रन?