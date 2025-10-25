विज्ञापन
चंडीगढ़, सतारा और अरुणाचल प्रदेश.. 4 सुसाइड और अधिकारियों पर आरोप, हो क्या रहा है

सुसाइड करना इतना आसान नहीं होता. जब कोई इंसान हर तरफ से हार जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो ये कदम उठाता है. हालांकि, ये कमजोर लोग ही करते हैं और मजबूत इंसान हर परेशानी से लड़ता है और समय आने पर निकल भी जाता है, पर देश के 3 राज्यों की 4 सुसाइड केसों ने सभी को अंदर तक हिला दिया है.

चंडीगढ़, सतारा और अरुणाचल प्रदेश.. 4 सुसाइड और अधिकारियों पर आरोप, हो क्या रहा है
  • अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय युवक गोमचु येकर ने सुसाइड नोट में दो वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया.
  • हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की सुसाइड से जुड़ा रिश्वत कांड उच्च अधिकारियों तक पहुंचा.
  • सतारा की महिला डॉक्टर ने सुसाइड नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप लगाया. इसमें सांसद का भी जिक्र है.
चंडीगढ़, सतारा और अरुणाचल प्रदेश. देश के 3 कोण में बसे राज्यों में हुई 3 सुसाइड ने सिस्टम को हिला दिया है. सुसाइड करने वालों में एक आईपीएस अफसर भी है. तीनों मामलों की जांच जारी है, मगर इन तीनों मामलों की आंच बड़े अधिकारियों तक पहुंच रही है. जांच के खुलासों से लोग हैरान हैं. सबसे हैरानी की बात ये है कि तीनों मामलों में उत्पीड़न इस हद तक बढ़ गया कि तीन बेशकीमती जानें चली गईं.

अरुणाचल प्रदेश का केस

अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में 23 अक्टूबर को एक 19 साल के युवक का शव मिला. लेखी गांव में अपने किराए के घर में 19 साल के गोमचु येकर के शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. नोट में दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के नाम लिखे थे. इसमें लंबे समय तक यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उनके पिता टैगम येकर ने एफआईआर दर्ज कराई है. इस एफआईआर में आईएएस अधिकारी और पूर्व डिप्‍टी कमिश्नर तालो पोतों के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यकारी इंजीनियर लिक्वांग लोवांग पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. येकर ने इसमें दावा किया उन्हें एक पद पर भर्ती करने के बदले इन अधिकारियों ने शोषण किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एचआईवी हुआ और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और ब्लैकमेल किया गया. सुसाइड नोट में यह भी दावा किया गया कि दो वरिष्ठ अधिकारियों ने एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने के कई वादे किए, जो पूरे नहीं हुए. ये वही अधिकारी हैं, जिनके नाम नोट में लिखे गए हैं. मामले की जांच जारी है. 

चडीगढ़ डबल सुसाइड

हरियाणा में दो आत्महत्याओं ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है. पहले IPS वाई पूरन कुमार और फिर ASI संदीप लाठर की खुदकुशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इन दोनों मामलों के तार एक ही रिश्वत कांड से जुड़े हुए हैं. 6 अक्टूबर को रोहतक में ASI संदीप लाठर ने ही IPS वाई पूरन कुमार के गनर सुशील को ढाई लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. पूछताछ में गनर सुशील ने कबूला कि वह यह रिश्वत IG पूरन कुमार के कहने पर एक शराब कारोबारी से ले रहा था.शराब कारोबारी को एक गैंगस्टर ने धमकाया था, जिसके बाद उसने IG पूरन कुमार से मदद मांगी थी. गनर सुशील के इस कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी. रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने बयान दिया था कि इस रिश्वत कांड में IG पूरन कुमार का नाम सामने आया है, और आरोपी गनर ने यह भी कहा कि वह पैसे पूरन कुमार के निर्देश पर ले रहा था. इसके बाद IPS पूरन कुमार का तबादला सुनारिया जेल में कर दिया गया. 7 अक्टूबर को, यानी अगले ही दिन, IPS पूरन कुमार ने चंडीगढ़ स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. फिर मामले में नया मोड़ तब आया जब 13 अक्टूबर को ASI संदीप लाठर ने भी खुदकुशी कर ली. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और उन्हें भ्रष्ट अफसर बताया. इस मामले में डीजीपी, रोहतक एसपी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. दोनों मामलों की जांच जारी है.

सतारा सुसाइड केस

28 साल की महिला डॉक्टर महाराष्‍ट्र के सतारा जिले के फलटण कस्बे के एक उप-जिला अस्पताल में तैनात थीं. गुरुवार को उन्‍होंने एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने अपनी हथेली पर एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) पर रेप और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. फिर एक लेटर पुलिस को मिला, जिसमें एक सांसद और उनके पीए का जिक्र भी था. बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करने को लेकर भी लेडी डॉक्टर पर दबाव बनाया जा रहा था. इस मामले की भी जांच जारी है.

सतारा मामले की और जानकारी के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें

पुलिस वाले ने 4 बार रेप किया, सांसद का जिक्र... सतारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में पिता ने अब मांगी फांसी

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

