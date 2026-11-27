दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF की मुस्तैदी एक बार फिर देखने को मिली. सुरक्षा जांच के दौरान जवानों ने एक यात्री के पास से ऐसा चाकू बरामद किया जो बेहद चालाकी से उसकी बेल्ट के बकल में छिपाया गया था. यदि यह संदिग्ध वस्तु जांच में पकड़ में नहीं आती तो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा पैदा हो सकता था. CISF की सतर्क निगरानी और तकनीकी जांच की मदद से यह मामला सामने आया.

स्क्रीनिंग के दौरान हुआ खुलासा

जानकारी के अनुसार संबंधित यात्री हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था. उसे आगे रायपुर के लिए यात्रा करनी थी. एयरपोर्ट पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान उसके सामान और व्यक्तिगत वस्तुओं की स्कैनिंग की जा रही थी. इसी दौरान एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (X-BIS) पर तैनात CISF स्क्रीनर की नजर बेल्ट के बकल में दिखाई दे रही एक संदिग्ध धातु की आकृति पर पड़ी.

स्क्रीनिंग टीम को वस्तु संदिग्ध लगने पर बेल्ट को अलग कर विस्तृत जांच के लिए भेजा गया. अधिकारियों ने जब बकल की गहन जांच की तो उसके अंदर एक चाकू छिपा हुआ मिला. यह देखकर सुरक्षाकर्मी भी सतर्क हो गए और तुरंत तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई शुरू की गई.

प्रतिबंधित सामान को किया गया जब्त

जांच पूरी होने के बाद CISF ने सुरक्षा नियमों के अनुसार चाकू को अपने कब्जे में ले लिया. एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों के तहत इस तरह की वस्तुएं यात्रा के दौरान प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं और इन्हें साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती. अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक और प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से लगातार निगरानी रखी जाती है.

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