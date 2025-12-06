Birthday Special: एक बल्ले का बाजीगर, तो दूसरा यॉर्कर किंग, बर्थडे स्पेशल पर जानिए भारत के इन दो स्टार के खास रिकार्ड्स

Shreyas Iyer and jasprit Bumrah Birthday Special: 6 दिसंबर को एक और दिग्गज खिलाड़ी का जन्म हुआ है, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है. 6 दिसंबर 1994 को मुंबई में जन्मे श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2015 की नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2.6 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. आक्रामक शैली के इस टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज ने उस सीजन 439 रन बनाते हुए आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीता. अगले ही साल अय्यर को इस शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला. उन्होंने साल 2017 में टी-20 और फिर वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया.

उन्होंने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे शतक लगाते हुए अपनी चमक बिखेरी. अक्टूबर 2022 में रांची वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 282 रन के टारगेट का पीछा करते हुए अय्यर ने नाबाद 113 रन की पारी खेलते हुए भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई.

इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का टेस्ट करियर देखें, तो उन्होंने 14 टेस्ट मुकाबलों में 36.86 की औसत के साथ 811 रन बनाए हैं. वहीं, 73 वनडे मुकाबलों में अय्यर 5 शतक और 23 अर्धशतक के साथ 2,917 रन बना चुके हैं. अय्यर ने भारत की तरफ से 51 टी-20 मुकाबलों में 1,104 रन बनाए हैं.

दूसरी तरफ 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में जन्मे जसप्रीत बुमराह जब महज 7 साल के थे, तो सिर से पिता का साया उठ गया. इसके बाद मां दलजीत कौर ने जसप्रीत के साथ उनकी बहन को पाला-पोसा. घर में शोर न हो, इसके लिए जसप्रीत घर के अंदर दीवार और फर्श के जोड़ पर गेंद फेंका करते थे. बुमराह उस वक्त वसीम अकरम और वकार यूनुस से प्रेरित थे. इसी अभ्यास के चलते उन्हें गेंद को सटीक ब्लॉकहोल में डालने की आदत पड़ गई.

साल 2013 में जसप्रीत बुमराह को आईपीएल खेलने का मौका मिला. हालांकि, अपने पहले आईपीएल सीजन में बुमराह सिर्फ 2 ही मैच खेल सके, जिसमें कुल 3 विकेट हासिल किए. इसी साल बुमराह ने फर्स्ट क्लास और लिस्ट-ए करियर की शुरुआत की, जिसमें उनका प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ रहा. करीब 3 साल बाद, बुमराह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी डेब्यू किया. बुमराह ने जनवरी 2016 में वनडे और टी-20 करियर की शुरुआत की. यह दोनों ही फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए थे.

बुमराह ने अपनी गति और यॉर्कर गेंदबाजी से मेजबान टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए शानदार छाप छोड़ी. उन्होंने अपने डेब्यू वनडे मैच में 40 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि टी-20 करियर की शुरुआत 3.3 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट के साथ की.

जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टेस्ट मैच के दौरान अपनी गहरी छाप छोड़ी है. उन्होंने 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मुकाबलों में 13.06 की औसत के साथ 32 विकेट निकाले थे. इसी के साथ उन्होंने बिशन सिंह बेदी (31 विकेट) और कपिल देव (25 विकेट) जैसे महानतम खिलाड़ियों का भी रिकॉर्ड तोड़ा.

जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मुकाबलों में 200 विकेट हासिल करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं. भारतीयों में सिर्फ स्पिनर्स ही बुमराह से आगे हैं. रवींद्र जडेजा ने 44 मैच, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 37 मैचों में यह कारनामा किया है. जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 52 मैच खेले, जिसमें 19.79 की औसत के साथ 234 विकेट हासिल किए. इस दौरान उन्होंने 16 मौकों पर फाइव-विकेट-हॉल लिया. कपिल देव के प्रदर्शन को देखें, तो इस दिग्गज कप्तान ने भारत की तरफ से 131 टेस्ट मुकाबलों में 29.64 की औसत के साथ 434 विकेट हासिल किए.

(भाषा इनपुट के साथ)