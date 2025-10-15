विज्ञापन

हानिया आमिर अस्पताल में भर्ती, तस्वीरें देख फैन्स परेशान शुरू हुआ दुआओं का दौर

सोशल मीडिया पर हानिया आमिर के लिए प्रार्थनाओं और अटकलों का दौर चल रहा है, क्योंकि फैन्स एक्ट्रेस या उनकी टीम से उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.

हानिया आमिर अस्पताल में भर्ती
Social Media
नई दिल्ली:

पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की तबीयत बिगड़ने की खबर के बाद उन्हें अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. हानिया के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से फैन्स काफी परेशान नजर आए. हालांकि उनके अचानक अस्पताल में भर्ती होने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, हानिया की हालिया तस्वीरों और वीडियो में वह काफी कमजोर और बीमार दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस एक अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल होने ह्यूस्टन पहुंची थीं. इस बीच अस्पताल से हानिया की तस्वीरें वायरल हो गई हैं और फैन्स ने कमेंट सेक्शन में "हानिया को क्या हुआ?" जैसे मैसेज की बाढ़ ला आ गई और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है.

सोशल मीडिया पर अब प्रार्थनाओं और अटकलों का दौर चल रहा है, क्योंकि फैन्स एक्ट्रेस या उनकी टीम से उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. हानिया आमिर के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.9 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिससे वह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं. हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया. वह पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आईं.

एक्टिंग के अलावा, हानिया फोटोशूट और सोशल मीडिया कंटेंट में भी एक्टिव रहती हैं, अक्सर अपने मंच का इस्तेमाल फैन्स से जुड़ने और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की झलकियां शेयर करने के लिए करती हैं. हानिया के टीवी शो फैन्स के बीच खासे पॉपुलर हैं. उनकी पाकिस्तान से बाहर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.
 

