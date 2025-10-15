Ranji Trophy: अब शमी ने गेंद से दिया करारा जवाब, रणजी मैच के पहले ही दिन छा गए, 1 ही ओवर में कर दिया यह धमाका

Shami in Ranji Trophy: मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे (Ind vs Aus) के लिए वनडे टीम से बाहर रखा गया तो उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए, तो दिग्गजों और मीडिया में उन्हें लेकर बहस चल गई. कुछ गंभीर आवाजें भी उठीं, लेकिन शमी शांत रहे, लेकिन उत्तरराखंड के खिलाफ (Uttrakhand vs Bengal) के बीच बुधवार से शुरू हुए मुकाबले की पूर्व संध्या पर चयन समिति पर तंज कसा,' फिटनेस का अपडेट भेजना उनका काम नहीं है', तो शमी का यह जबाव तमाम मंचों पर चर्चा का विषय बन गया. इस जवाब को दिए चौबीस घंटे भी नहीं बीते थे कि अब इस दिग्गज पेसर ने अपने प्रदर्शन से अगरकर एंड कंपनी को साफ-साफ मैसेज दे दिया कि अभी उनके भीतर बहुत क्रिकेटर बाकी है.
🚨Mohammed Shami thrashed Ajit Agarkar over non-selection.— Rajiv (@Rajiv1841) October 14, 2025
- Shami said, "I played CT2025, IPL2025, Duleep Trophy & I am in good touch".
- Then reporter asked, "Agarkar said, we have no updates on Shami".
- Shami replied, "if you want update then you got to ask for it, it is… pic.twitter.com/pHy9XAiMQX
1 ओवर, उत्तराखंड का काम तमाम!
बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में उत्तराखंड के खिलाफ शुरू हुए चार दिनी रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन शमी को शुरुआती 14 ओवर तो सूखे रहे, लेकिन पारी के 15वें ओवर की पांच गेंदों के भीतर उन्होंने 3 विकेट लेकर उत्तराखंड की पहली पारी 213 रनों पर तो सीमित कर ही दी, तो वहीं सेलेक्टरों को भी बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनकी याद आएगी ही आएगी. कुल मिलाकर शमी ने लंबे समय बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी के पहले दिन 14.5 ओवरों में 37 रन देकर 3 विकेट लिए.
उत्तराखंडी बल्लेबाजों को लिए मोहम्मद शमी की स्विंग बॉलिंग कहीं ज्यादा वजनी शामिल हुई. और उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बॉल अंदर जा रही थी या बाहर
Stumps uprooted. Vintage Mohammed Shami. #RanjiTrophy #Shami #IndianCricket pic.twitter.com/ddZ5XHMDDv— Shuvaditya Bose (@ShuvaonSports) October 15, 2025
ब्रेक के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी के पहले दिन शमी ने गेंद से अपने बयान को सार्थक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी
Three wickets in the same over for Mohammed Shami. Backing up his statement. ##RanjiTrophy #Shami #ICT pic.twitter.com/zWx1FRFWWa— Shuvaditya Bose (@ShuvaonSports) October 15, 2025
अजीत अगरकर ने किया था शमी को लेकर यह कमेंट हाल ही में जब चीफ सेलेक्टर से अजीत अगरकर से शमी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था, 'मेरे पास शमी को लेकर कोई अपडेट नहीं है. वह दलीप ट्रॉफी में खेले हैं, लेकिन पिछले दो-तीन साल में उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है. हम जानते हैं कि बतौर गेंदबाज वह क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलनी होगी.' चीफ सेलेक्टर के बयान से साफ है कि मोहम्मद शमी को टीम में जगह बनाने के लिए लगातार मैच खेलकर फिटनेस को लेकर सेलेक्टरों को भरोसा देना होगा. अब शमी ने शुरुआत कर दी है और उम्मीद है कि रणजी ट्रॉफी के अगले मैचों में वह ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, जैसा उत्तराखंड के खिलाफ किया. वैसे शमी ने करीब 14.5 ओवर गेंदबाजी की है, लेकिन यह भी एक पहलू है कि उनकी धार का स्तर क्या वैसा है, जब वह आखिरी बार भारत के लिए खेले थे?
