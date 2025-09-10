Asia Cup 2025: शोएब अख्तर ने की भविष्यवाणी, बताया UAE के खिलाफ कितना रन बनाएगी टीम इंडिया

Shoaib Akhtar, India vs UAE: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठितह टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला नौ सितंबर 2025 को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला गया, जबकि दूसरे मुकाबले में आज (10 सितंबर) भारत और संयुक्त अरब अमीरात (IND vs UAE) की टीम आमने सामने है. दोनो टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दिया है.

दरअसल, अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मैच के बाद शो की एंकर ने कहा, 'इंडिया की बात कर लेते हैं.' जिसके बाद वहां उपस्थित हर कोई हंसने लगा. इसके बाद एंकर ने कहा, 'आप डर क्यों गए, पहले आप मुझे ये बताएं?' इसपर अख्तर, 'नहीं ऐसा नहीं है...बताएं.' जिसके बाद एंकर फिर कहती हैं, 'हां डरना चाहिए जैसी उनकी टीम है. उनकी टीम में जिस प्रकार के हिटर्स हैं. जिस तरीके से वह टूर्नामेंट में आए हैं. वो सबके पसंदीदा हैं.'

एंकर के इस सवाल पर शोएब अख्तर कहते हैं, 'आप बताईए, आपको क्या लगता है?' एंकर दोबारा गुजारिश करते हुए पूछती है उनकी जीतने की संभावनाओं के बारे में बटाईए. इसपर अख्तर कहते हैं, '230 रन करेगी पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम.'

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल.

UAE: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पराशर, इथान डि सूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्धीकी, मतिउल्लाह खान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवादुल्लाह, मोहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान

