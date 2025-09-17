Asia Cup 2025, Pakistan Vs UAE LIVE Updates: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान-यूएई के बीच मुकाबला एक नॉकआउट है. क्योंकि जो टीम इस मैच में जीतेगी वो सुपर-4 में पहुंचेगी. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान मुकाबले का बॉयकॉट ना करें और खेलने उतरे. रिपोर्ट्स की मानें तो आईसीसी ने इस मुकाबले के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को रोस्टर से हटा दिया है. लेकिन पाकिस्तान इस पर अड़ा हुआ है कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट के लिए हटाया जाए. आईसीसी इसको लेकर राजी नहीं है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान आज का मुकाबला खेलता है या नहीं. और खेलता है तो क्या वह किसी तरह का कोई विरोध करेगा. (Live Scorecard)
Here are the LIVE Updates of Pakistan Vs UAE Asia Cup 2025 Match 10, Straight from Dubai International Cricket Stadium, Dubai
Pakistan Vs UAE LIVE Updates: मैच को लेकर अनिश्चितता जारी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी टीम को होटल में रुकने के लिए कहा गया है. पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का किट बैग बस में ही है और बस अभी होटल से चली नहीं है.
Pakistan Vs UAE LIVE Updates:
पाकिस्तानी पत्रकारों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कहा गया है कि जब तक उनके बैग और किट बस में रहें, तब तक वे स्टेडियम न जाएं. शीघ्र ही एक तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद है.
🚨 The Pakistan cricket team has been told not to travel to the stadium while their bags and kits remain on the bus. An urgent press conference is expected shortly.— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) September 17, 2025
Pakistan Vs UAE LIVE:
Pakistan Cricket team in the bus outside hotel, waiting for ICC response ! #Pakistan #PakistanCricket #PAKvIND pic.twitter.com/1VWC7EOPo5— Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) September 17, 2025
Pak Vs UAE LIVE Updates: अनिश्चित्ता बरकरार
सोशल मीडिया पर दावा है कि पाकिस्तानी टीम को होटल में रहने के लिए कहा गया था. हालांकि, क्रिकबज में दावा है कि पाकिस्तानी टीम स्टेडियम के लिए निकल चुकी है.
Pakistan Vs UAE LIVE: आखिरी समय में होगा फैसला
पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज के अनुसार, पीसीबी के प्रवक्ता आमिर मीर ने मंगलवार देर रात आए एक बयान में कहा,"पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है." इस्लामाबाद में बोर्ड और सरकार के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी. प्रवक्ता ने कहा,"इस संबंध में विचार-विमर्श जारी है और कल तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा." "यह निर्णय पाकिस्तान के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा."
Pak Vs UAE LIVE Updates: पाइक्रॉफ्ट को हटाने पर अड़ा पीसीबी
एशिया कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर अनिश्चितता जारी है. पाकिस्तान इस बात पर अड़ा हुआ है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से हटाया जाए. लेकिन आईसीसी ऐसा करने को तैयार नहीं है. आईसीसी दबाव में मैच अधिकारी को बदलकर एक मिसाल कायम करने के लिए तैयार नहीं है. रिपोर्ट्स की मानें तो दुबई में एक आपात बैठक हो रही है.
Pak Vs UAE LIVE Updates: आईसीसी ने मांगी पाकिस्तान की मांग
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मेजबान अमीरात बोर्ड के अधिकारियों ने इस मामले में मध्यस्थता करने का प्रयास किया. पाइक्रॉफ्ट मुद्दे पर आधी रात को हुई मीटिंग में एक बीच का रास्ता निकाला गया था. चर्चा की गई व्यवस्था के तहत, पाइक्रॉफ्ट टूर्नामेंट में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान और यूएई के बीच बुधवार के खेल के लिए रोस्टर से हटा दिया जाएगा. पैनल के अन्य आईसीसी रेफरी रिची रिचर्डसन को उस मैच के प्रतिस्थापन के रूप में सुझाया गया था. इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग मानी.
Pak Vs UAE LIVE Updates: पाकिस्तान ने लिखा दूसरा पत्र
पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी वापिस ले ली है लेकिन मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर उसका ऐतराज बरकरार है और पीसीबी ने टीम के बाकी मैचों में जिम्बाब्वे के इस मैच रैफरी की जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारी देने की मांग की है. पाकिस्तान ने मंगलवार देर शाम आईसीसी को इस मामले में दूसरा पत्र लिखा.
Pakistan Vs UAE LIVE Updates: पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस
मंगलवार को पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ होने वाले मैच से प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला लिया. हालांकि, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग जरूर की. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बॉयकॉट या किसी विरोध के सवालों की बौछार को ध्यान में रखते हुए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की गई. पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के अगले कदम को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की. ऐसे में कोई स्पष्ट सूरत नहीं आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की गई.
Pakistan Vs UAE LIVE Updates: पीसीबी ने अपने ही अधिकारी को हटाया
पीसीबी के नाराज प्रमुख मोहसिन नकवी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और उसके कप्तान को हुई शर्मिंदगी के लिए सोमवार को वाल्हा को बर्खास्त करने का आदेश दिया. यह वाल्हा की जिम्मेदारी थी कि वह सलमान को 'हाथ नहीं मिलाने' की नीति के बारे में सूचित करें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तानी कप्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. पीसीबी के एक सूत्र ने कहा,"वाल्हा को टॉस के समय ही बयान जारी कर देना चाहिए था जब दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था. नकवी जाहिर तौर पर गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने इस मामले को अच्छी तरह नहीं संभाला."
Pakistan Vs UAE LIVE Updates: आईसीसी ने शुरुआत में ठुकराई मांग
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से लिखा,"कल देर रात आईसीसी ने पीसीबी को जवाब भेजा था कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है."
पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने भी एशियाई क्रिकेट परिषद में शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि पाइक्रॉफ्ट के जोर देने पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम की जानकारी का आदान-प्रदान नहीं किया गया जैसा कि आमतौर पर होता है.
पाइक्रॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे सीनियर मैच रैफरी में से एक हैं जिन्होंने 695 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों (पुरुष और महिला वर्ग के तीनों प्रारूप में) में अधिकारी की भूमिका निभाई है.
Pakistan Vs UAE LIVE: पाकिस्तान की बॉयकॉट की धमकी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बाद धमकी दी कि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनके पद से नहीं हटाया, तो पाकिस्तान एशिया कप 2025 के अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगा. पीसीबी का आरोप था कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को हुए मैच के दौरान मामले को ठीक से नहीं संभाला और भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हैंडशेक न करने की घटना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
पीसीबी का आरोप है कि पाइक्रॉफ्ट ने उनके कप्तान सलमान आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने को कहा था. बोर्ड का आरोप है कि रेफरी भारतीय खिलाड़ियों को खेल भावना और खेल की मर्यादा के खिलाफ आचरण करने से रोकने में नाकाम रहे.
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने आईसीसी को लिखे पत्र में पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने की मांग की है. पीसीबी ने मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद में कड़ा विरोध दर्ज कराया है.
रिपोर्ट में कहा गया है,"पाकिस्तान ने पत्र में धमकी दी है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को पद से नहीं हटाया गया, तो वह अगले मैच का बहिष्कार करेंगे." इस पत्र में पूछा गया है,"मैच रेफरी एक कप्तान को दूसरे कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कैसे कह सकता है?"
पीसीबी के पत्र में दावा किया गया है कि पाइक्रॉफ्ट सूर्यकुमार को एक तरफ ले गए और उन्हें हाथ न मिलाने का यही संदेश दिया. रिपोर्ट में पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है,"पाइक्रॉफ्ट ने भारतीय कप्तान से भी यही बात कही और पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से कहा कि वह उनकी बातचीत और हरकतों को रिकॉर्ड न करें." सूत्रों के मुताबिक विरोध पत्र में देरी करने के चलते पीसीबी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक उस्मान वाहला को निलंबित कर दिया गया है.
Pakistan Vs UAE LIVE: पाकिस्तान की बॉयकॉट की धमकी
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया था. भारतीय टीम ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था. जीत के बाद भी टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इसके चलते पाकिस्तान बौखला गया.
Pakistan Vs UAE LIVE: पाकिस्तान के सामने यूएई
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला खेला जाना है. यह वर्चुअल नॉकआउट है. इस मुकाबले की विजेता टीम ग्रुप ए से सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करेगी. भारत पहले ही ग्रुप ए से सुपर-4 में पहुंच चुकी है.