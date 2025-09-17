शरीर में पित्ती उछल आए तो क्या करना चाहिए?

Hives (Urticaria) Remedy: अचानक शरीर पर लाल-लाल दाने निकल आएं, इन दानों में तेज खुजली और जलन हो, तो यह स्थिति किसी को भी बहुत परेशान कर सकती है. इस कंडीशन को आम भाषा में पित्ती उछलना या हाइव्स कहा जाता है. ऐसा बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी उम्र में हो सकता है. अब, परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है, जब ये समस्या अचानक ऑफिस में, कहीं ट्रेवल करते हुए या किसी जरूरी प्रोग्राम के बीच अचानक हो जाती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इस कंडीशन में क्या करना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इस विषय को लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान जीवा आयुर्वेद के निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, पित्ती उछलने पर घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना जरूरी है.

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं, पित्ती के कई कारण हो सकते हैं. जैसे-

किसी दवा, खाने, धूल, प्रदूषण या रसायनों से एलर्जी.

कुछ लोगों को मौसम बदलने पर ये परेशानी ज्यादा होती है.

पाचन की गड़बड़ी होने पर ऐसा हो सकता है.

इन सब से अलग तनाव और नींद की कमी शरीर का संतुलन बिगड़ देते हैं. इससे भी हाइव्स हो सकता है.

डॉ. प्रताप चौहान कहते हैं पित्ती होने पर सबसे पहले खुजली करने से बचें, वरना दाने और बढ़ सकते हैं.

ठंडी पट्टी (कोल्ड कंप्रेस) लगाने से आराम मिलता है.

आप बॉडी पर नीम या तुलसी की पत्तियों को पीसकर लगा सकते हैं. ऐसा करने से खुजली और जलन कम होती है.

इन सब से अलग डाइट पर खास ध्यान दें. हल्का, आसानी से पचने वाला भोजन लें. जैसे- दलिया, खिचड़ी, फल.

साथ ही ठंडी तासीर वाले आहार, जैसे खीरा और नारियल पानी भी फायदेमंद होते हैं.

डॉ. प्रताप चौहान का कहना है अगर पित्ती बार-बार हो रही है या इसके साथ सांस लेने में दिक्कत, चेहरे पर सूजन और चक्कर जैसी समस्या हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. यह गंभीर एलर्जी का संकेत हो सकता है. पित्ती को हल्के में न लें. यह शरीर का संकेत है कि अंदर कुछ असंतुलन हो रहा है. थोड़ी सावधानी, सही डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार से यह समस्या जल्दी ठीक हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.