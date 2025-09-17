विज्ञापन
विशेष लिंक

PCB vs ICC: अभी भी नहीं गई पीसीबी की बेशर्मी, मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट को लेकर खुद ही कर दिया यह बड़ा दावा

Pakistan vs UAE: बुधवार को किए ड्रामे के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर आने के बाद अब पीसीबी ने नया बेशर्मी कार्ड चला है!

Read Time: 2 mins
Share
PCB vs ICC: अभी भी नहीं गई पीसीबी की बेशर्मी, मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट को लेकर खुद ही कर दिया यह बड़ा दावा
Asia Cup 2025: टॉस के दौरान घेरे में मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट
  • एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने मैदान के बाहर भी विवादित रवैया दिखाया
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को माफीनामे का सर्टिफिकेट स्वयं जारी कर दिया
  • आईसीसी ने पायक्रॉफ्ट को पूरी तरह निर्दोष पाया और उनके व्यवहार को नियमों के अनुसार बताया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नयी दिल्ली:

Asia Cup 2025, Pakistan vs UAE: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में मैदान ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी बार-बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों का रवैया और अकड़ ठीक वैसी ही है, जैसी कुछ महीने पहले ऑपरेशन  सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह मुंह की खाने के बाद थी. तब भारत ने पड़ोसी की अकड़ निकाल दी थी, तो बुधवार को एशिया कप के बहिष्कार करने पर अड़े पाकिस्तान के तेवर आईसीसी (ICC) ने ढीले कर दिए. लेकिन सरेंडर करने के बावजूद भी पीसीबी की बेशर्मी सामने आ ही गई, जब उसने मैच रेफरी पॉयक्रॉफ्ट के लिए खुद ही 'माफीनामे' का सर्टिफिकेट जारी कर दिया. सवाल यह है कि जब इस मामले में पीसीबी खुद एक पार्टी है, तो वह पॉयक्राफ्ट को माफ करने वाला कौन होता है. वहीं, आईसीसी ने अपनी जांच में पॉयक्राफ्ट को पूरी तरह निर्दोष पाया था. 

खुद ही पार्टी, खुद ही बांट रहा सर्टिफिकेट!

बहरहाल, इसके बावजूद पीसीबी ने पायक्रॉफ्ट को दिए 'माफीनामे सर्टिफिकेट' को अपने आधिकारिक X अकाउंट पर सार्वजनिक करते हुए कहा, 'ICC के विवादित मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी है' पीसीबी ने भारत से मैच के बाद कहा था कि यह पायक्रॉफ्ट ही थे, जिन्होंने टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका था.

Latest and Breaking News on NDTV

ICC ने किया था रेफरी बचाव!

पाक बोर्ड ने जारी बयान में आगे कहा, 'पाकिस्तान बोर्ड ने पायक्रॉफ्ट की हरकत  पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. इस पर उन्होंने 14 सितंबर की घटना को गलतफहमी का नतीजा बताया और माफी मांग की. और आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की जल्द ही जांच करने  की बात कही है.' पूर्व में आईसीसी ने पायक्रॉफ्ट का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और पूरी तरह से नियमों का पालन किया. वहीं, अब आईसीसी ने पाकिस्तान बोर्ड के इस 'माफीनामे सर्टिफिकेट' की बात को झूठा करार दिया है. आईसीसी ने स्पष्ट किया कि पायक्रॉफ्ट की माफी केवल भारत-पाकिस्तान मैच में हुए मिस कम्युनिकेशन के लिए थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, United Arab Emirates, Asia Cup 2025, Cricket, Pakistan Vs United Arab Emirates 09/17/2025 Pkua09172025265027
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com