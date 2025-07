IND vs ENG: बुमराह-स्टार्क नहीं, शोएब अख्तर ने इन 3 खिलाड़ियों को बताया दुनिया का सबसे महान तेज गेंदबाज

Shoaib Akhtar on greatest of all time fast bowlers of All time : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने ऐसे तेज गेंदबाजों के नाम बताए हैं जिन्हें वो विश्व क्रिकेट का सबसे महान गेंदबाज मानते हैं. अख्तर ने PTV स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए जसप्रीत बुमराह (Shoaib Akhtar on Jaspirt Bumrah) और मिचेल स्टार्क (Shoaib Akhtar on Mitchell Starc) को वर्तमान क्रिकेट का बेस्ट गेंदबाज करार दिया लेकिन महानत गेंदबाज नहीं माना है. पूर्व पाक गेंदबाज अख्तर ने मैल्कम मार्शल (Malcolm Marshall), ग्लेन मैक्ग्राथ (Glenn McGrath) और वसीम अकरम (Wasim Akram) को दुनिया का महानत गेंदबाज करार दिया है. (Shoaib Akhtar on GOAT fast bowlers on World Cricket)

बुमराह अब संघर्ष कर रहे हैं

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से विख्यात शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह को लेकर बात की और कहा, "बुमराह में क्लास है और उसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है. मुझे ये शक पड़ता है, उसकी जो टायर्डनेस है ना ऑस्ट्रेलिया वाली इंजरी है.. जो निगल्स है ना वो निकले नहीं है..ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा याद रखना. आपकी जो निगल्स है वो एग्जैक्ट 6 महीने तक आप जिस्म में रहते हैं.. और हम माइंड सेट की बात करते हैं. और वही जो मसल मेमोरी की बात करता हूं.. जब इतनी टफ क्रिकेट आप खेल के आते हैं न आपके अंदर वो फंसी होती है. वो जिस्म के हर मसल्स के अंदर फंस जाती है कि आपका फोकस वो आ जाता है. आपका लेंथ वो आ जाती है. जब आप ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना शुरू करने लग जाते हो."

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "इसमें कोई शक नहीं, वो सबसे बड़ा तेज़ गेंदबाज़ है अबतक का..ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक .. लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि वह संघर्ष कर रहा है.. ऐसा उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके साथ ऐसे गेंदबाज नहीं हैं जो उसका साथ दे सके. यह आने वाले समय में बुमराह के लिए काफी मुश्किल होने वाली है."

मैल्कम मार्शल, ग्लेन मैक्ग्राथ और वसीम अकरम दुनिया के सबसे महान तेज गेंदबाज

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विश्व क्रिकेट के ऐसे तीन गेंदबाजों के नाम बताए हैं जिन्हें वो सबसे महान तेज गेंदबाज मानते हैं. अख्तर ने कहा, "ऐसे कुछ ही गेंदबाज थे दो दुनिया के हर कोने में सफल होते थे. वसीम भाई.. मेलकम मार्शल और ग्लैन मैग्रा, ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो पूरा का पूरा सीरीज अकेले दम पर लेकर गए हैं . ग्लैन मैक्ग्राथ के साथ मैं बॉल पैकर भी था 94 में, मैं ग्लैन को बॉल पकड़ाता था बाउंड्री में. 1994 की सीरीज में ग्लैन को मैंने देखा था.. यार वो बड़ा बॉलर था."

स्टार्क मॉर्डन डे ग्रेट लेकिन महानत नहीं

मिचेल स्टार्क को लेकर भी शोएब अख्तर ने बात की और कहा, "100 टेस्ट मैच खेलना और 40 विकेट लेना .. यह रिकॉर्ड बताता है कि वह ग्रेट तेज गेंदबाज हैं. लोग उसके बारे में समझेंगे कि उसने 100 टेस्ट मैच खेला है बतौर तेज गेंदबाज, यह कमाल की बात है. इसके लिए आपको एक अलग तरह की फिटनेस की जरूरत होती है".

अख्तर ने आगे कहा, "ईमानदारी से कहूं तो स्टार्क के 100 टेस्ट मैच में से 60 मैच ऑस्ट्रेलिया में हैं. लेकिन वह वर्तमान क्रिकेट का महान गेंदबाज हैं. उसने हमारे यहां ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेले हैं. विदेशी जमीन पर गेंदबाजों को फायदा होता, उन्हें ज्यादा ताकत नहीं लगानी होती है. वहां आपके रनर अप भी कम होते हैं तो आप बेहतरीन तेज गेंद डाल सकते हैं, लेकिन सबकॉन्टिनेंट में आपको ताकत के साथ हर गेंद करनी होती है. आपको अपने रनर अप से भागकर आना होता है. इसलिए सबकॉन्टिनेंट में तेज गेंदबाज का 100 टेस्ट मैच खेल जाए यह मुश्किल होता है."

वसीम अकरम जैसा कोई नहीं

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' अख्तर ने वसीम अकरम को महानत गेंदबाज करार दिया है. अख्तर ने कहा, "लेकिन आपको मानना होगा, वसीम अकरम, वो एक ऐसे तेज गेंदबाज थे जो दुनिया के कहीं पर भी खतरनाक गेंदबाजी कर सकते थे मुझे लगता है कि आपको यह स्वीकार करना होगा कि वसीम अकरम सबसे महान गेंदबाज हैं और रहेंगे, उनके जैसा कोई नहीं था. "