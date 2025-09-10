विज्ञापन
Asia Cup 2025: 'वह ऐसा है जिसने ...' वर्ल्ड क्रिकेट के इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को देख हैरत में हैं शोएब अख्तर

Shoaib Akhtar react on Babar Hayat: भले ही हांगकांग की टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात की बल्लेबाजी को देखकर हैरत में हैं.

  • अफगानिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में हांगकांग को 94 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की
  • सेदिकुल्लाह अटल ने 52 गेंदों में 73 रन बनाकर अफगानिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई
  • अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने 21 गेंदों में 53 रन बनाकर टीम का स्कोर 188 रन तक पहुंचाया
Shoaib Akhtar on Babar Hayat : एशिया कप के पहले मैच में (Afghanistan vs Hong Kong, 1st Match) अफगानिस्तान ने हांगकांग (AFG vs HNG) को 94 रन से हराकर शानदार जीत हासिल की है. अफगानिस्तान की जीत में सेदिकुल्लाह अटल (सेदिकुल्लाह अटल) ने शानदार बल्लेबाजी की और 52 गेंद पर 73 रन बनाए. वहीं अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने 21 गेंद पर 53 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 188 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई, बता दें कि हांगकांग की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 94 रन ही बना सकी. 

भले ही हांगकांग की टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात की बल्लेबाजी को देखकर हैरत में हैं. अख्तर ने मैच के बाद बाबर हयात की जमकर तारीफ की. बता दें कि मैच में बाबर ने  43 गेंद पर 39 रन की पारी खेली और मैच को बनाए रखा था, लेकिन उनके आउट होते ही हांगकांग के लिए लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो गया. (Shoaib Akhtar big Statement on Babar Hayat)

बाबर हयात ने अपनी पारी में तीन चौके लगाए थे और जमकर बल्लेबाजी की थी. ऐसे में अख्तर ने कह, "देखिए हमें पता था कि अफगानिस्तान यह मैच जीतेगी. मुझे पूरा यकीन था कि अफगानिस्तान 170 से ज्यादा रन बनाएंगे. यहां हांगकांग के लिए कोई चांस नहीं था लेकिन मैं हैरान हूं, बाबर हयात की बल्लेबाजी को देखकर, उसने मुझे प्रभावित किया है". 

अख्तर ने कहा,  "बाबर हयात एक ऐसे खिलाडी के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने मुझे काफी प्रभावित किया है. आखिर तक वह खेलता तो मैच रोमांचक हो जाता है."

