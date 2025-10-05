INDW vs PAKW: पाकिस्तान की मुनीबा अली के रन आउट पर मचा बवाल, जानिए क्या कहते हैं नियम

- महिला विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मुनीबा अली रन आउट विवादित तरीके से हुईं, जिससे हंगामा मचा
INDW vs PAKW Muneeba Ali is Run Out Controversy: महिला एकदिवसीय विश्व कप के दौरान आर. प्रेमदासा स्टेडियम में अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला, जब पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गईं. भारत को 247 रनों पर समेटने के बाद पाकिस्तान 248 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा कर रहा था. यह घटना चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर हुई, जब क्रांति गौड़ की गेंद पर मुनीबा एलबीडब्ल्यू की अपील से बच गईं, क्योंकि भारत ने बाद में रीप्ले में तीन रेड कार्ड दिखाए जाने के बावजूद रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया. लेकिन मुनीबा अपनी क्रीज से बाहर निकल गईं और दीप्ति शर्मा का थ्रो स्टंप्स पर लग गया.
तीसरे अंपायर ने दिया आउट का फैसला
हालांकि मुनीबा ने अपना बल्ला जमीन पर रखा, लेकिन यह तब सामने आया जब दीप्ति का थ्रो असल में स्टंप्स पर लगा. हालांकि मैदान पर आउट का फैसला नहीं आया था, लेकिन तीसरे अंपायर की दूसरी नज़र से पता चला कि जिस समय गेंद स्टंप्स से टकराई थी, उस समय उनका बल्ला हवा में था, जिसके कारण उन्हें सिर्फ़ दो रन पर आउट कर दिया गया. इस फैसले पर काफ़ी हंगामा हुआ, जहां मुनीबा पास में खड़ी थीं और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना चौथे अंपायर से बात करती नजर आईं. भारत ने इस सफलता का जश्न मनाया, लेकिन आउट होने के तरीके से पाकिस्तान की टीम निराश दिखी.
कप्तान फातिमा सना ने दिया ये तर्क
फातिमा ने तर्क दिया कि मुनीबा ने अपना बल्ला जमीन पर रखा था और रन लेने का उनका कोई इरादा नहीं था, इसलिए आउट होने का फैसला बदला जाना चाहिए. लेकिन अधिकारियों पर इस स्पष्टीकरण का कोई असर नहीं पड़ा और जैसे ही बहस जारी रही, सिदरा अमीन बल्लेबाज़ी करने आईं.
क्या कहते हैं खेल के नियम
अब, खेल के नियमों के अनुसार, चूंकि मुनीबा दौड़ नहीं रही थीं या डाइव नहीं लगा रही थीं, इसलिए उन्हें अपनी ज़मीन से बाहर माना गया और उसी के अनुसार उन्हें आउट दे दिया गया, जो अंपायरों ने सही किया. खेल की परिस्थितियों के नियम 30 में कहा गया है, "30.1 बल्लेबाज़ को तब तक मैदान से बाहर माना जाएगा जब तक कि उसके शरीर या बल्ले का कोई हिस्सा उस छोर पर पॉपिंग क्रीज के पीछे जमीन पर न लग जाए."
"30.1.2 हालांकि, बल्लेबाज़ को मैदान से बाहर नहीं माना जाएगा यदि वह अपने मैदान की ओर या उससे आगे दौड़ते या गोता लगाते समय, और पॉपिंग क्रीज़ के बाहर अपने शरीर या बल्ले का कोई हिस्सा ज़मीन पर लग जाने के बाद, मैदान और उसके शरीर या बल्ले के किसी हिस्से के बीच, या बल्ले और बल्लेबाज़ के बीच संपर्क टूट जाता है."
मैच का ऐसा रहा हाल
भारत ने महिला विश्व कप मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने पर, भारत ने हरलीन देओल के 46 और ऋचा घोष के तेज़ 35 रनों की बदौलत 247 रनों का स्कोर खड़ा किया. ज़्यादातर बल्लेबाज़ धीमी पिच पर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. जवाब में, पाकिस्तान शीर्ष क्रम के पतन से उबर नहीं पाया और आठवें ओवर तक 26/3 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष करता रहा. अंत में, वे 43 ओवर में 159 रनों पर ऑल आउट हो गए.
(IANS इनपुट के साथ)
