शिवम दुबे vs हार्दिक पंड्या, 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों के बाद किसमें कितना है दम?

Shivam Dube vs Hardik Pandya in T20I: दुबे एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर सामने आए हैं दुबे के टीम में रहने से टीम इंडिया काफी मजबूत हुई है, भारत के पास अब हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे के तौर पर दो ऐसे ऑलराउंडर जो अपनी गेंद और बल्ले से किसी भी पल मैच का रूख बदल सकते हैं. ऐसे में जानते हैं 54 T20I मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. 

Shivam Dube vs Hardik Pandya: भारत ने भले ही बुधवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के विरुद्ध चौथा टी20 मैच 50 रन से गंवाया, लेकिन इस मुकाबले में शिवम दुबे की पारी काबिल-ए-तारीफ थी। उन्होंने महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो किसी भारतीय खिलाड़ी की ओर से तीसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. इस लिस्ट में युवराज सिंह शीर्ष पर हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन के मैदान पर महज 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. बता दें कि दुबे एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनकर सामने आए हैं दुबे के टीम में रहने से टीम इंडिया काफी मजबूत हुई है, भारत के पास अब हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे के तौर पर दो ऐसे ऑलराउंडर जो अपनी गेंद और बल्ले से किसी भी पल मैच का रूख बदल सकते हैं. ऐसे में जानते हैं 54 T20I मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. 

54 टी-20 इंटरनेशनल के बाद शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या का कैसा रहा है रिकॉर्ड

शिवम दुबे ने अबतक 54 टी-20 इंटरनेशनल मैच में कुल 39 पारियों में बल्लेबाजी की है और कुल  28.80 के औसत से कुल 749 रन बनाए हैं. इस दौरान दुबे का स्ट्राइक रेट  149.20 का है. अबतक शिवम दुबे ने 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 49 चौके और 45 छक्के लगाने का कमाल किया है. इसके अलावा गेंदबाजी में देखा जाए तो दुबे ने अबतक अपने 54 T20I मैच के बाद 37 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 27.23 के औसत से 26 विकेट लेने का कमाल किया है. 

हार्दिक पंड्या का रिकॉर्ड 54 टी-20 इंटरनेशनल मैच के बाद 

वहीं, हार्दिक पंड्या की बात करें तो 54 T20I मैच के बाद हार्दिक ने 36 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 20.48 के औसत से 553 रन बनाने में सफलता हासिल की की थी. इस दौरान हार्दिक का स्ट्राइक रेट 146.29 का था. हार्दिक ने अपने पहले 54 मैचों के बाद कुल 34 चौके और 32 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए हार्दिक ने 54 टी-20 इंटरनेशनल मैचों के बाद कुल 27.4 के औसत से 42 विकेट हासिल किए थे. हार्दिक का इस दौरान इकॉनमी रेट 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों के बाद 8.23 का देखने को मिला था.

Hardik Himanshu Pandya, Shivam Dube, India Vs New Zealand 2026, Cricket
