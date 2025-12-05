Shikhar Dhawan: शिखर धवन को सबसे पहले किसने कहा था 'गब्बर', क्यों पड़ा ये नाम, क्या है कहानी?

Shikhar Dhawan Gabbar Name Story: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 'गब्बर' नाम से बेहद लोकप्रिय हैं. उनके इस नाम के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है. धवन के 40वें जन्मदिन के अवसर पर आइए जानते हैं कि उनके नाम के पीछे की कहानी क्या है. बता दें, शिखर धवन ने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं. शिखर उन खास खिलाड़ियों की लिस्ट मं शामिल हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू पर शतक लगाया है. साथ ही उन्होंने अपने 100वें वनडे में शतक लगाने का खास कारनामा भी किया है.

शिखर धवन के गब्बर नाम की कहानी

शिखर धवन का जन्म 5 दिसंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था. घरेलू क्रिकेट भी उन्होंने दिल्ली की तरफ से ही खेला. धवन दिल्ली के लिए खेलते हुए प्वाइंट पर फील्डिंग किया करते थे और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर तंज कसा करते थे. ऐसा वह बल्लेबाजों का ध्यान भटकाने और उनका विकेट लेने के इरादे से किया करते थे. उन दिनों धवन शोले फिल्म के विलेन 'गब्बर सिंह' के बोले डायलॉग 'बहुत याराना है' बोलकर विपक्षी बल्लेबाजों को स्लेज किया करते थे.

इसी वजह से तब के दिल्ली के कोच विजय दाहिया, जो भारतीय टीम के लिए बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेल चुके हैं, ने धवन का नाम 'गब्बर' रख दिया. यह नाम धवन के साथ ऐसा जुड़ा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनकी पहचान इसी उपनाम से होने लगी. धवन की बल्लेबाजी के अंदाज और उनके रहन-सहन के हिसाब से भी यह नाम उन पर जंचता है.

ऐसा रहा है करियर

धवन ने 2010 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था. अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर धवन को आईसीसी और एसीसी इवेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने देश के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं. भारत को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने में धवन की अहम भूमिका रही थी और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे.

धवन को भारतीय टीम की कप्तानी का मौका भी मिला है. धवन की कप्तानी में वनडे और टी20 मिलाकर भारतीय टीम ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें 12 मैचों में भारत को जीत और 3 में हार मिली है. शिखर धवन भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास के सफलतम सलामी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. धवन ने 167 वनडे में 17 शतक और 39 अर्धशतक की मदद से 6,793 रन बनाए हैं. 34 टेस्ट में 7 शतक की मदद से 2,315 और 68 टी20 में 11 अर्धशतक की मदद से 1,759 रन उन्होंने बनाए हैं.

धवन का आईपीएल में भी शानदार करियर रहा है. वह लीग के इतिहास में विराट और रोहित के बाद तीसरे सफल बल्लेबाज हैं. धवन ने 2008 से 2024 के बीच 222 मैचों में 2 शतक और 51 अर्धशतक की मदद से 6,769 रन बनाए हैं.

धवन ने 24 अगस्त 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. संन्यास से पूर्व के 4-3 सालों में उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत कम मौके मिले थे. संन्यास के बाद भी धवन टी20 लीग खेलते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस से जुड़े रहते हैं.

