पुतिन भारत यात्रा पहला दिन: इन 10 तस्वीरों से सब समझ जाएंगे

2001 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात हुई. उस समय दोनों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दोस्ती इतनी लंबी चलेगी. पिछले 24 सालों में दोनों की दोस्ती साल दर साल गाढ़ी होती गई. 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य और रूस के अस्त्राखान प्रांत के बीच सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर साइन किए थे. अब 5 दिसंबर को शायद भारत-रूस की दोस्ती की नई इबारत लिखी जाएगी. इसका अंदाजा 4 दिसंबर को पुतिन के आगमन के साथ ही क्लियर हो गया.

4 दिसंबर की शाम पुतिन पालम एयरपोर्ट पर पहुंचते इससे पहले ही पीएम मोदी अचानक वहां पहुंच गए. प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया. दोनों दोस्तों ने पहले अभिवादन किया, फिर गले लगे. रेड कारपेट पर स्वागत के बाद पीएम मोदी ने पुतिन को उनके स्वागत में नृत्य कर रहे कलाकारों को दिखाया. दोनों कुछ देर मंत्रमुग्ध इन कलाकारों को देखते और हौसला बढ़ाते दिखे. फिर आगे बढ़ चले. एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने पहुंचकर जैसे पुतिन सहित सभी को चौंकाया, कुछ वैसे ही दोनों नेता एक साथ ही गाड़ी में बैठकर सबको चौंकाते हुए चले गए. गाड़ियों की मंजिल 7 लोक कल्याण मार्ग था. यहीं पीएम मोदी का सरकारी आवास है. रास्ते में पुतिन ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और दोनों की ठहाके लगाते तस्वीर खुद पीएम मोदी ने ट्वीट की. साथ ही शुक्रवार को होने वाली वार्ता को लेकर उम्मीद जताई. वहां पहुंचते ही पीएम मोदी ने बहुत सम्मानजनक तरीके से पुतिन का स्वागत किया और बात करते-करते दोनों बंगले के अंदर चले गए. इसके बाद दोनों ने साथ डिनर किया. डिनर के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला थोड़ा गंभीर मुद्दों पर शुरू हुआ. शुक्रवार को होने वाली डील और उसके बाद के रोडमैप पर बात हुई. पीएम मोदी ने पूरी कोशिश की कि उनके दोस्त पुतिन को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. पीएम मोदी हर क्षण पुतिन को उनके खास होने का एहसास कराते रहे. देर रात पुतिन ने अपने मित्र पीएम मोदी से विदा ली और ITC मौर्या होटल के लिए रवाना हुए. शुक्रवार सुबह से पुतिन के ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम हैं. इसमें सबसे खास पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में डील को लेकर बातचीत है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में व्यापक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार को मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ रोड, प्रगति मैदान सुरंग, आईटीओ चौक आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की. दिल्ली में अपने कार्यक्रमों के तहत पुतिन के राजघाट, भारत मंडपम, हैदराबाद हाउस और राष्ट्रपति भवन सहित अन्य स्थानों पर राजनयिक दौरा करने की उम्मीद है.