विज्ञापन
विशेष लिंक

पुतिन भारत यात्रा पहला दिन: इन 10 तस्वीरों से सब समझ जाएंगे

व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं और पूरी दुनिया की नजर उनके इस दौरे पर है. पीएम मोदी ने अपने दोस्त के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ दिए. 10 तस्वीरों से समझिए कैसे बीता पुतिन के भारत दौरे का पहला दिन.

Read Time: 3 mins
Share
पुतिन भारत यात्रा पहला दिन: इन 10 तस्वीरों से सब समझ जाएंगे
  • वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की पहली मुलाकात हुई थी, तब दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी.
  • 4 दिसंबर को पुतिन के आगमन पर पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और गाड़ी में साथ गए.
  • दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट पर कलाकारों का आनंद लिया, सेल्फी ली और 7 लोक कल्याण मार्ग पर बातचीत की शुरुआत की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

2001 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात हुई. उस समय दोनों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दोस्ती इतनी लंबी चलेगी. पिछले 24 सालों में दोनों की दोस्ती साल दर साल गाढ़ी होती गई. 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य और रूस के अस्त्राखान प्रांत के बीच सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर साइन किए थे. अब 5 दिसंबर को शायद भारत-रूस की दोस्ती की नई इबारत लिखी जाएगी. इसका अंदाजा 4 दिसंबर को पुतिन के आगमन के साथ ही क्लियर हो गया. 

  1. 4 दिसंबर की शाम पुतिन पालम एयरपोर्ट पर पहुंचते इससे पहले ही पीएम मोदी अचानक वहां पहुंच गए. प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया. दोनों दोस्तों ने पहले अभिवादन किया, फिर गले लगे.
    Latest and Breaking News on NDTV
  2. रेड कारपेट पर स्वागत के बाद पीएम मोदी ने पुतिन को उनके स्वागत में नृत्य कर रहे कलाकारों को दिखाया. दोनों कुछ देर मंत्रमुग्ध इन कलाकारों को देखते और हौसला बढ़ाते दिखे. फिर आगे बढ़ चले.
    Latest and Breaking News on NDTV
  3. एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने पहुंचकर जैसे पुतिन सहित सभी को चौंकाया, कुछ वैसे ही दोनों नेता एक साथ ही गाड़ी में बैठकर सबको चौंकाते हुए चले गए. गाड़ियों की मंजिल 7 लोक कल्याण मार्ग था. यहीं पीएम मोदी का सरकारी आवास है.
    Latest and Breaking News on NDTV
  4. रास्ते में पुतिन ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और दोनों की ठहाके लगाते तस्वीर खुद पीएम मोदी ने ट्वीट की. साथ ही शुक्रवार को होने वाली वार्ता को लेकर उम्मीद जताई.
    Latest and Breaking News on NDTV
  5. वहां पहुंचते ही पीएम मोदी ने बहुत सम्मानजनक तरीके से पुतिन का स्वागत किया और बात करते-करते दोनों बंगले के अंदर चले गए.
    Latest and Breaking News on NDTV
  6. इसके बाद दोनों ने साथ डिनर किया. डिनर के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला थोड़ा गंभीर मुद्दों पर शुरू हुआ. शुक्रवार को होने वाली डील और उसके बाद के रोडमैप पर बात हुई.
    Latest and Breaking News on NDTV
  7. पीएम मोदी ने पूरी कोशिश की कि उनके दोस्त पुतिन को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. पीएम मोदी हर क्षण पुतिन को उनके खास होने का एहसास कराते रहे.
    Latest and Breaking News on NDTV
  8. देर रात पुतिन ने अपने मित्र पीएम मोदी से विदा ली और ITC मौर्या होटल के लिए रवाना हुए. 
    Latest and Breaking News on NDTV
  9. शुक्रवार सुबह से पुतिन के ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम हैं. इसमें सबसे खास पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में डील को लेकर बातचीत है.
    Latest and Breaking News on NDTV
  10. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में व्यापक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे. यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार को मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ रोड, प्रगति मैदान सुरंग, आईटीओ चौक आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की.  दिल्ली में अपने कार्यक्रमों के तहत पुतिन के राजघाट, भारत मंडपम, हैदराबाद हाउस और राष्ट्रपति भवन सहित अन्य स्थानों पर राजनयिक दौरा करने की उम्मीद है. 
    Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Putin India Visit, Putin India Visit 2025, Putin India Visit Pictures, Putin India Visit First Day, Putin India Visit Updates
Get App for Better Experience
Install Now