IND vs PAK: 'मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि...', भारत-पाक नो हैंडशेक विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान

Shashi Tharoor on India vs Pak No Handshake Controversy: रविवार को एशिया कप फ़ाइनल में भारत और पाकिस्तान के आमने-सामने होने की संभावना के बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने से जुड़े विवाद पर अपनी राय रखी है. एएनआई से बात करते हुए, थरूर ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भावनाएँ समझ में आती हैं, लेकिन खेल भावना को राजनीति और सैन्य संघर्षों से अलग रखा जाना चाहिए.

"मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक बार खेलने का फैसला हो जाने के बाद, अगर हम पाकिस्तान के प्रति इतनी गहरी भावना रखते हैं, तो हमें नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम उनके साथ खेलने ही वाले हैं, तो हमें खेल भावना से खेलना चाहिए, और हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था. हमने 1999 में भी ऐसा किया है, जब कारगिल युद्ध चल रहा था. जिस दिन हमारे सैनिक हमारे देश के लिए शहीद हो रहे थे, उसी दिन हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे. हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे क्योंकि खेल भावना देशों के बीच, सेनाओं के बीच वगैरह से अलग होती है. यही मेरा विचार है," थरूर ने कहा.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं में खेल भावना का अभाव दिखाई देता है. उन्होंने आगे कहा, "अगर पहली बार अपमानित होने के बाद पाकिस्तानी टीम ने दूसरी बार भी हमारा अपमान करने का फैसला किया, तो इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों में खेल भावना का अभाव है." गुरुवार को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 21 सितंबर को एशिया कप के हाई-वोल्टेज सुपर 4 मुकाबले के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई.

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है. भारतीय टीम ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान पर स्वीकार्य व्यवहार की सीमा पार करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की मांग की है. पाकिस्तान की पारी के दौरान, सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर विवादास्पद तरीके से अपने अर्धशतक का जश्न मनाया. इस कदम की असंवेदनशील और भड़काऊ होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना की गई.

बाद में मैच में, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ कई घटनाओं के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए. संजू सैमसन को आउट करने के बाद, रऊफ़ ने आक्रामकता दिखाई और बाद में जब वह बाउंड्री रोप के पास खड़े थे, तो उन्होंने भारतीय दर्शकों के तानों का जवाब अपनी उंगलियां उठाकर "0-6" का इशारा करके दिया. यह इशारा पाकिस्तान के उस बेबुनियाद दावे की ओर इशारा था जिसमें उसने कहा था कि इस साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर चार दिनों तक चली झड़प के दौरान उन्होंने छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.

रऊफ़ की प्रतिक्रिया आग की तरह फैल गई और उनके इस व्यवहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. 31 वर्षीय रऊफ़ की इस हरकत पर कई भारतीय प्रशंसकों ने उनकी कड़ी आलोचना की और उन्हें ट्रोल किया. इस घटना के दौरान, रऊफ़ को प्रशंसकों ने "विराट कोहली" के नारे लगाकर चिढ़ाया, क्योंकि इस दिग्गज बल्लेबाज़ ने टी20 विश्व कप 2022 के दौरान मेलबर्न में 160 रनों के तनावपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए उन पर लगातार दो छक्के लगाए थे, जिनमें से एक को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 'शॉट ऑफ़ द सेंचुरी' बताया है.

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ आईसीसी में दो शिकायतें दर्ज कराई थीं. पीसीबी 14 सितंबर को मैच के बाद पहलगाम की घटना पर सूर्यकुमार यादव की टिप्पणी के खिलाफ था, क्योंकि उनके अनुसार, उन्होंने इसे राजनीतिक रंग दे दिया था.

भारत ने एशिया कप के फाइनल में जगह बनाते हुए पाकिस्तान को दो मैचों में करारी शिकस्त दी. संभावना है कि रविवार को होने वाले फाइनल में उनका सामना फिर से उनसे हो सकता है.