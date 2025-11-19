विज्ञापन
NZ vs WI: शाई होप ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Shai Hope World record record: शाई होप ने वनडे में अपना 19वां शतक लगाया है. होप वेस्टइंडीज की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर शाई ने ब्रायन लारा के शतको ं के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफलता हासिल की है.

शाई होप ने रचा इतिहास
  • न्यूजीलैंड ने बारिश से प्रभावित मैच में वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई
  • वेस्टइंडीज के शाई होप ने 69 गेंदों में नाबाद 109 रन बनाकर अपनी टीम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया
  • शाई होप सभी पूर्ण सदस्य टीमों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं
Shai Hope record: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया. न्यूजीलैंड की ओर से डेवॉन कॉन्वे ने 90 रन की पारी खेली तो वहीं रचिन रवींद्र ने 56 रन बनाए. इसके अलावा टॉप लैथम 39 और मिचेल सैंटनर ने 34 रन की नाबाद पारी खेलकर न्यूजीलैंड को बारिश से प्रभावित मैच में 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की थी और 34 औवर में 249 रन 9 विकेट पर बनाए थे. बारिश के कारण मैच को 34-34 ओवर का खेला गया था. वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप ने सबसे ज्यादा 69 गेंद पर 109 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में होप ने 13 चौके और 4 छक्के लगाए. भले ही वेस्टइंडीज की टीम पहला  वनडे मैच हार गई लेकिन शाई होप ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया

ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने शाई होप

शाई होप इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्तमान में सभी पूर्ण सदस्य टीमों के खिलाफ इंटरनेशनल शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
 
शाई होप के पूर्ण सदस्यों के खिलाफ इंटरनेशनल शतक

  • भारत के खिलाफ 4 (41 पारी)
  • इंग्लैंड के खिलाफ 4 (57 पारी)
  • बांग्लादेश के खिलाफ3 (31 पारी)
  • पाकिस्तान के खिलाफ 2 (23 पारी)
  • श्रीलंका के खिलाफ 2 (29 पारी)
  • ज़िम्बाब्वे के खिलाफ1 (7 पारी)
  • दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 (10 पारी)
  • अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ 1 (12 पारी)
  • आयरलैंड के खिलाफ 1 (13 पारी)
  • न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 1 (19 पारी)
  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 (24 पारी)

इसके अलावा शाई होप ने वनडे में अपना 19वां शतक लगाया है. होप वेस्टइंडीज की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर शाई ने ब्रायन लारा के शतको ं के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सफलता हासिल की है. वनडे में लारा ने भी 19 शतक लगाए थे. वहीं, वेस्टइंडीज की ओर से सबसे ज्यादा शतक क्रिस गेल ने बनाए हैं. गेल ने 25 शतक वनडे में जमाने का कमाल किया है. 

इसके साथ-साथ शाई होप वनडे में 6000 रन पूरा करने वाले सातवें वेस्टइंडीज बल्लेबाज है तो वहीं, सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे वेस्टइंडीज बल्लेबाज हैं. ऐसा कर शाई होप ने लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लारा ने 155 पारी में 6000 वनडे रन पूरा किए थे. वहीं, होप ने 142 पारी में इस मुकाम को हासिल कर लिया है. विवियन रिचर्ड्स ने 141 पारी में 6000 वनडे रन बनाए थे. 

