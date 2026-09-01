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'सबसे चौंकाने वाला फैसला' पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दबाया पैनिक बटन तो भड़के शाहिद अफरीदी

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज के बीच में सात खिलाड़ियों की छुट्टी पर रिएक्शन दिया है.

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'सबसे चौंकाने वाला फैसला' पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दबाया पैनिक बटन तो भड़के शाहिद अफरीदी
Shahid Afridi Reaction on Pakistan Hit Panic Button Mid Series vs England

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच में सात खिलाड़ियों की छुट्टी के फैसले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई पूर्व पाकिस्तान खिलाड़ियों ने बोर्ड के फैसले पर सवाल उठाए हैं. इस लिस्ट में अब शाहिद अफरीदी का नाम भी जुड़ गया है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान अफरीदी ने इस फैसले को सेलेक्शन कमेटी के सबसे चौंकाने वाला  फैसला बताते हुए सवाल पूछा कि इस फैसले के पीछे क्या सोच है. साथ ही उन्होंने सरफराज अहमद को हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं. 

लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की 194 रनों से करारी हार के बाद पाकिस्तान ने टीम और कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव किए. टीम से सात खिलाड़ियों को रिलीज किया गया और पांच ऐसे खिलाड़ियों को बुलाया है जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. साथ ही, हेड कोच सरफराज अहमद और उनके असिस्टेंट उमर गुल की जगह पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल कोच माइक हेसन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ एशले नोफ़के को लाया गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर लिखा,"समझ नहीं आ रहा कि इस फ़ैसले के पीछे क्या लॉजिक या वजह है. जिन खिलाड़ियों को उनकी जगह लाया गया है, उनका भी कोई मतलब नहीं बनता - इंग्लैंड में टेस्ट मैच के लिए T20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? यह कैसी सोच और अप्रोच है? पांच टेस्ट मैचों के बाद ही कोच को क्यों हटा दिया गया? यह सिलेक्शन कमेटी का अब तक का सबसे चौंकाने वाला फ़ैसला है, जबकि इस कमेटी में कई अनुभवी सिलेक्टर शामिल हैं."

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज गंवा चुकी पाकिस्तान, सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी. यह मैच बुधवार, 9 सितंबर से एजबेस्टन में शुरू होगा. बाहर किए गए पांच खिलाड़ियों - मोहम्मद रिज़वान, इमाम-उल-हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान और खुर्रम शहज़ाद - ने अब तक सीरीज़ में हिस्सा लिया है, जबकि आमिर जमाल और मोहम्मद ओवैस जाफ़र को बिना खेले ही घर भेज दिया गया है.

कुल सात खिलाड़ियों को बुलाया गया है. बल्लेबाज़ सैम अयूब और अब्दुल्ला फ़ज़ल को पहले टेस्ट खेलने का अनुभव है और वे बिना टेस्ट खेले नए खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं. स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर अराफ़ात मिन्हास, बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद इमरान जूनियर, विकेटकीपर सईद बेग और ऑलराउंडर मोहम्मद इमरान और रज़ाउल्लाह को भी टीम में बुलाया गया है.

इस हफ़्ते पाकिस्तान की टीम क्लेरेंस हाउस में किंग चार्ल्स से मुलाकात करने वाली है. यह कार्यक्रम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही तय हो गया था. हालांकि, दूसरे टेस्ट के दौरान सीरीज़ के विवादित ढंग से समय से पहले खत्म होने की नौबत आने के बावजूद यह मुलाक़ात होगी.

पहले दिन लंच के समय, PCB ने मैच और दौरे के बाकी हिस्से को रद्द करने की धमकी दी थी, क्योंकि स्काई (Sky) ने इमरान खान के बेटों का एक इंटरव्यू प्रसारित किया था. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोपों में तीन साल से जेल में हैं, हालांकि वे इन आरोपों से इनकार करते हैं.

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