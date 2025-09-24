IND vs PAK: 'जब फाइनल में मिलेंगे तो...', सूर्यकुमार यादव के भारत-पाक राइवलरी वाले बयान पर शाहीन अफरीदी ने तोड़ी चुप्पी

Shaheen Afridi React on Suryakumar Yadav IND vs PAK Rivalry: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने सूर्यकुमार यादव के इस विचार पर सीधा जवाब देने से परहेज किया कि भारत के दबदबे के कारण भारत-पाक मैचों को अब प्रतिद्वंद्विता नहीं माना जाना चाहिए और ज़ोर देकर कहा कि उनकी टीम का ध्यान एशिया कप जीतने पर है. गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी सुपर 4 मैच से पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अफरीदी ने सूर्यकुमार के बयान पर पूछे गए सवालों को टाल दिया.

सूर्यकुमार यादव के बयान पर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा

अफरीदी ने कहा, "यह उनका अपना विचार है, उन्हें ही कहने दीजिए. जब ​​हम रविवार को संभावित एशिया कप फाइनल में मिलेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं. तब देख लेंगे. हम एशिया कप जीतने आए हैं और इसके लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे."

सूर्यकुमार यादव ने भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता पर ये कहा था

सूर्यकुमार ने कहा था कि किसी प्रतिद्वंद्विता को वास्तविक मानने के लिए, परिणामों में अंतर 12-3 नहीं हो सकता, जो कि भारत-पाकिस्तान टी20I के वर्तमान आमने-सामने के मुकाबले में है. दोनों टीमें मौजूदा टूर्नामेंट में दो बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं और दोनों बार भारत ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय टीम द्वारा मैचों से पहले और बाद में पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद दोनों टीमों के बीच तनाव बढ़ गया है. पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी शामिल थे.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा प्रशंसकों के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के प्रति आक्रामक व्यवहार के कारण मैच प्रभावित हुए हैं. अफरीदी से पूछा गया कि क्या हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ियों ने इस आक्रामकता की योजना बनाई थी. रऊफ ने जहां भारतीय प्रशंसकों का मज़ाक उड़ाया, वहीं रविवार को सुपर 4 मैच के दौरान फरहान के भड़काऊ गोलीबारी वाले जश्न ने भी हलचल मचा दी.

उन्होंने कहा, "आक्रामक होने की कोई खास योजना नहीं है, हम शुरू से ही आक्रामक रहे हैं. क्रिकेट इसी तरह खेला जाता है और टीम का मनोबल ऊंचा रखा जाता है." यह पूछे जाने पर कि क्या टीम फाइनल में भारत-पाक के संभावित मुकाबले पर भी चर्चा कर रही है, उन्होंने कहा, "हम अभी फाइनल में नहीं हैं, जब हम पहुंचेंगे, तब इस बारे में सोचेंगे." जब उनसे पूछा गया कि दोनों टीमों के बीच "क्या चल रहा है?" तो अफ़रीदी ने पहले तो चुटीले अंदाज़ में जवाब दिया, "क्या चल रहा है?" रऊफ और फरहान के बारे में खास तौर पर पूछे जाने पर, आफरीदी ने एक बार फिर इस मुद्दे को टाल दिया.

उन्होंने कहा, "हमारा काम क्रिकेट खेलना है, लोग जो चाहें सोच सकते हैं. हम यहां एशिया कप जीतने आए हैं. हम पाकिस्तान की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं." इससे पहले अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के खराब मौसम के बारे में अफरीदी ने कहा कि इस प्रारूप की प्रकृति ऐसी है कि सभी खिलाड़ियों का एक साथ अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है.

उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, "दबाव से निपटने के लिए हुसैन (तलत) और (मोहम्मद) नवाज़ को श्रेय जाता है. टी20 ऐसा ही है, हर कोई एक साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता." बल्ले और गेंद दोनों से अपनी फॉर्म और टीम के तेज़ गेंदबाज़ों के अब तक के प्रदर्शन के बारे में अफरीदी ने कहा, "मेरा काम मुझे सौंपी गई भूमिका को पूरा करना है, चाहे वह बल्लेबाज़ी हो या गेंदबाज़ी. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि मैं चोटिल हूँ या बीमार. मेरा काम टीम का मनोबल ऊँचा रखना और अच्छा प्रदर्शन करना है." "ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं रहे हैं, हम जीते ज़रूर हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं.

मुझे नहीं लगता कि हमारे तेज़ गेंदबाज़ संघर्ष कर रहे हैं. टी20 प्रारूप ऐसा है कि बल्लेबाज़ों को अच्छी विकेटों पर बल्लेबाज़ी करना आसान लगता है, "लेकिन हमें अपनी गेंदबाज़ी में और विविधता लानी होगी और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं." गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ़, अफरीदी ने कहा कि हमारी योजना शुरू से ही आक्रामक रुख़ अपनाने की है. "बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और उसने हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेला है. हमें उनके खिलाफ़ पहले ज़ोर लगाना होगा, हमें अच्छा क्रिकेट खेलना होगा," उन्होंने कहा.