'सेलेक्टर्स बहुत जल्दबाजी करते हैं', शशि थरूर ने दिए उदाहरण, राजनेता का सरफराज खान को लेकर बड़ा बयान

पिछले दिनों सेलेक्टरों ने भारत ए टीम में सरफराज की अनदखी की, तो तभी से यह बड़ा मुद्दा बन गया. अब शशि थरूर ने भी बीसीसीआई को नसीहत दी है

'सेलेक्टर्स बहुत जल्दबाजी करते हैं', शशि थरूर ने दिए उदाहरण, राजनेता का सरफराज खान को लेकर बड़ा बयान
Shashi Tharoor big comment: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को हाल ही में भारत ए टीम में चयन के लिए नजरअंदाज किए जाने पर ‘निराशा' व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि चयनकर्ताओं को केवल आईपीएल में ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में बनाए गए रनों को भी महत्व देना चाहिए. क्रिकेट प्रेमी थरूर ने यह भी कहा कि चयनकर्ता ‘क्षमता' पर दांव लगाने के लिए अपनी प्रतिभा सिद्ध कर चुके खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं. कांग्रेस नेता ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए श्रृंखला के लिए सरफराज को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जताते हुए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा,‘यह साफ तौर पर अपमानजनक है. सरफराज खान का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 65 से अधिक है.उन्होंने टेस्ट पदार्पण पर 50 रन बनाए और एक टेस्ट में 150 रन की पारी खेली है. उन्होंने  इंग्लैंड में दौरे के अपने एकमात्र (अभ्यास) मैच में 92 रन बनाए और फिर भी वह चयनकर्ताओं के ‘संदर्भ के दायरे' से बाहर है.'

'घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन को भी महत्व मिले'

उन्होंने कहा, ‘मैं अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ और करुण नायर को रणजी ट्रॉफी में रन बनाते देखकर भी बहुत खुश हूं. हमारे चयनकर्ता ‘संभावित' खिलाड़ियों पर दांव लगाने के लिए सिद्ध प्रतिभाओं को नजरअंदाज करने में बहुत जल्दी करते हैं.' तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बार-बार खुद को साबित किया है. थरूर ने हैरानी जताते हुए कहा, ‘चयनकर्ताओं को सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में बनाए गए रनों को भी महत्व देना चाहिए, वरना कोई रणजी खेलने की जहमत क्यों उठाएगा.'

कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया था यह विवादित बयान

सरफराज को भारत ए टीम में न चुने जाने की ऑनलाइन तीखी आलोचना हुई थी और यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था जब कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने यह पूछकर विवाद खड़ा कर दिया था कि क्या मुंबई के इस बल्लेबाज को ‘उनके उपनाम' की वजह से नहीं चुना गया. सरफराज ने 2023-24 सत्र में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था. वह पिछले साल के अंत में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे, लेकिन तब से उन्हें टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है. इस 28 साल के खिलाड़ी ने भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेलें हैं जिसमें उनका पिछला टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में था. 

