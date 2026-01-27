विज्ञापन
जिस टीम को बांग्लादेश की जगह T20 World Cup 2026 में मिला मौका, उस टीम का हुआ ऐलान, बेरिंगटन बने कप्‍तान

आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे करीब 10 दिन पहले स्‍कॉटलैंड की टीम ने अपने 15 सदस्‍यीय टीम का ऐलान कर दिया है. 38 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी रिची बेरिंगटन को कप्तान बनाया गया है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए स्‍कॉटलैंड की टीम का हुआ ऐलान
  • आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत सात फरवरी से होने वाली है
  • स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने अपने 15 सदस्यीय खिलाड़ी दल का आधिकारिक घोषणा की है
  • 38 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी रिची बेरिंगटन को स्कॉटलैंड टीम का कप्तान बनाया गया है
Scotland squad for T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे करीब 10 दिन पहले स्‍कॉटलैंड की टीम ने अपनी 15 सदस्‍यीय टीम का ऐलान कर दिया है. 38 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) को कप्तान बनाया गया है. 2024 टी20 वर्ल्‍ड कप में शिरकत करने वाले 11 खिलाड़ियों को 15 सदस्‍यीय टीम में मौका मिला है. टीम नए हेड कोच ओवन डॉकिंस की देखरेख में शिरकत करेगी. अफगानिस्‍तान मूल के तेज गेंदबाज जैनूल्‍लाह एहसान पहली बार स्‍कॉटलैंड की जर्सी में धूम मचाने के लिए तैयार हैं. 

हेड कोच ओवन डॉकिंस का बयान 

टीम अनाउंस होने के बाद हेड कोच ओवन डॉकिंस ने कहा, 'क्रिकेट स्‍कॉटलैंड में सभी सदस्यों के लिए पिछले 48 घंटे काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. मैं स्‍टीव, ट्रूडी लिंडब्‍लेड और संस्‍था में कार्यरत सभी के बारे में अच्छे से जानता हूं. ये लोग खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं. आगामी टूर्नामेंट के लिए हम सभी खुश हैं. 

2024 में कैसा था स्‍कॉटलैंड का प्रदर्शन? 

आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 की मेजबानी वेस्टइंडीज और यूएसए क्रिकेट ने संयुक्त रूप से की थी. जहां स्‍कॉटलैंड का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. टीम सुपर 8 राउंड में भी नहीं पहुंच पाई थी. 

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए स्‍कॉटलैंड की 15 सदस्‍यीय टीम

रिची बेरिंगटन, टॉब ब्रूस, मैथ्‍यू क्रॉस, ब्रेडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्‍स, जैनूल्‍लाह एहसान, माइकल जोंस, माइकल लीस्‍क, फिनले मैक्रीथ, ब्रेंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुनसे, साफ्यान शरीफ, मार्क वाट और ब्रेडली व्‍हील.

ट्रेवलिंग रिजर्व - जेसपर डेविडसन, जैक जार्विस

नॉन ट्रेवलिंग रिजर्व - मैकेंजी जोंस, क्रिस मैकब्राइड और चार्ली टियर.

