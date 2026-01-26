T20 World Cup 2026: होप बने कप्तान, सैम्पसन-जोसफ को भी मिला मौका, वेस्टइंडीज की टीम का हुआ ऐलान

ICC Mens T20 World Cup 2026: शाई होप अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी करेंगे जिसमें क्विंटन सैम्पसन और तेज गेंदबाज शमार जोसफ को भी शामिल किया गया है. पूर्व कप्तान जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और रोवमैन पॉवेल की अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की श्रृंखला से बाहर रहने के बाद वेस्टइंडीज टीम में वापसी हुई है.

होप अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेले थे क्योंकि वह हाल में खत्म हुए एसए20 में खेलने में व्यस्त थे. पिछले टी20 विश्व कप के 11 खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट के लिए टीम में बरकरार रखा गया है. सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में डेरेन सैमी की कप्तानी में दो बार टी20 विश्व कप जीता है जो अब टीम के मुख्य कोच हैं.

Shai Hope will lead a dynamic West Indies squad for the upcoming #T20WorldCup in India and Sri Lanka 💥



More ➡️ https://t.co/DEl6t91ggY pic.twitter.com/aESbbQEv0j — ICC (@ICC) January 26, 2026

वेस्टइंडीज ग्रुप सी में है, जिसमें पूर्व चैंपियन इंग्लैंड, पहली बार खेलने वाली इटली और नेपाल, और स्कॉटलैंड शामिल हैं. स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट के लिए भारत आने से मना करने के बाद बांग्लादेश की जगह ली है.

वेस्टइंडीज की टीम 27-31 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलेगी ताकि टी20 विश्व कप की तैयारी को मजबूत किया जा सके. टी20 विश्व कप में उनका पहला मैच सात फरवरी को कोलकाता में स्कॉटलैंड के खिलाफ होगा.

वेस्टइंडीज टीम:

शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), जॉनसन चार्ल्स (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमार जोसफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

