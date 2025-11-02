IND vs SA Women: हरमनप्रीत आज ट्रॉफी उठाएंगी या नहीं? ज्योतिष ने कर दी भविष्यवाणी

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज (02 नवंबर) भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व वैज्ञानिक ज्योतिषी ग्रीनस्टोन लोबो ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. मैच से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि खिताबी जंग में किस टीम को जीत मिलेगी और क्यों. लोबो के मुताबिक भारतीय महिला टीम के जीतने की 90% संभावना है. इसके पीछे की वजह वह मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर को मानते हैं. क्योंकि उनके कुंडली में जीत का योग बन रहा है.

ग्रीनस्टोन लोबो ने कहा, 'क्रिकेट को फॉलो करने वालों को लगता है कि भारतीय टीम ने एक बड़ी टीम (ऑस्ट्रेलिया) को हरा दिया है और अब उनकी भिड़त एक छोटी टीम (दक्षिण अफ्रीका) के साथ है. जिससे उनके ट्रॉफी जितने का काम आसान हो गया है. मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की कुंडली एक अरब में से एक है. उनका प्लूटो ग्रह जीरो डिग्री पर है, जो 240 सालों में एक बार होता है. ये ऐसे लोगों की कुंडली है जो इतिहास रचते हैं. मैं ये बात बोल रहा हूं भारत के जीतने की 90% संभावना है.'

लोबो ने अंत में कहा, 'भारतीय टीम लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई थी. मगर सेमी-फाइनल राउंड में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पछाड़ दिया. भारतीय टीम लीग स्टेज में दक्षिण से भी हार गई थी. अब फाइनल मुकाबले में उनकी भिड़ंत प्रोटियाज से है. जहां उनके जीतने की प्रबल संभावना है.

