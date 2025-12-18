CSK के तो हो गए सरफराज खान, मगर IPL में उनका प्रदर्शन आपने देखा?

आईपीएल 2026 के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पिछले कुछ सीजन से अनसोल्ड रहने वाले युवा स्टार सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को भी इस बार खरीददार मिल गया है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने उन्हें आगामी सीजन के लिए उनके बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा है. जिसके बाद से वह चर्चा में आ गए हैं. लोग उनके प्रदर्शन के बारे में लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप भी युवा स्टार के करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनसे जुड़े कई दिलचस्प सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

सरफराज खान का आईपीएल करियर

सरफराज खान को आईपीएल में जरूर अपनी नई टीम मिल गई है. मगर खबर लिखे जाने तक वह यहां उम्मीद के मुताबिक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सीजन में उन्हें अनसोल्ड भी रहना पड़ा था. मगर मौजूदा समय में उनका बल्ला जमकर चल रहा है. यही वजह है कि चेन्नई की टीम ने उनपर दाव लगाया है.

28 वर्षीय सरफराज ने खबर लिखे जाने तक आईपीएल में कुल 50 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 37 पारियों में 22.5 की औसत से 585 रन निकले हैं. ये रन उन्होंने 130.59 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. आईपीएल में युवा स्टार के नाम एक अर्धशतक दर्ज है. यही स्कोर उनका आईपीएल में व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर भी है, जो 67 रनों का है.

सरफराज खान का घरेलू करियर

आईपीएल में सरफराज खान का प्रदर्शन जैसा भी हो. मगर युवा स्टार ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. खास करके रेड बॉल क्रिकेट में. खबर लिखे जाने तक उन्होंने कुल 60 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 90 पारियों में 63.15 की औसत से 4863 रन निकले हैं. सरफराज के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 16 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज है.

इसके अलावा उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 37 मैच खेलते हुए 27 पारियों में 34.94 की औसत से 629 और टी20 के 103 मुकाबलों की 81 पारियों में 26.15 की औसत से 1517 रन बनाए हैं. देश के लिए वह 6 टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं. जहां उनके बल्ले से 11 पारियों में 37.10 की औसत से 371 रन निकले हैं.

