शुभमन गिल के लिए इन 4 खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर रहे हैं गौतम गंभीर? जाने कौन हुआ भारतीय कोच पर आग बबूला

वैसे तो भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को पसंद करने वालों की संख्या लाखों में है. मगर मौजूदा समय में एक फैन ऐसा भी है जो उनसे थोड़ा रूठा हुआ है. रूठने की वजह व्यक्तिगत नहीं बल्कि उनकी रणनीतियां हैं. फैन का नाम आदित्या विक्रम मिश्रा है. आदित्या ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली है. उनका मानना है कि गंभीर टीम में राजनीति कर रहे हैं. जिससे कई खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पा रहा है.

आदित्या को वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है, 'संजू सैमसन ने पिछले 10 पारी में 3 T20I सेंचुरी मारी है और शबनम गिल (शुभमन गिल) ने 14 पारी में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है 2025 में. पूरा देश देख रहा है कि गौतम गंभीर 4 होनहार धुरंधर खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर रहे हैं एक शबनम गिल के लिए. वो चारो खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़. इन सबका T20I रिकॉर्ड शुभमन गिल से अच्छा है.'

गंभीर पर क्यों भड़के हुए हैं फैंस?

दरअसल, गौतम गंभीर ने भारतीय टीम का बागडोर संभालने के बाद से कई बदलाव किए हैं. जिसके कुछ परिणाम तो फैंस को तुरंत नजर आए हैं, जबकि कुछ भविष्य में दिखाई देते हुए पड़ रहे हैं. मगर फैंस वर्तमान को देखकर ही उनका आकलन कर रहे हैं. जिसकी वजह से लगातार वह उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं.

शुभमन गिल को टीम में क्यों मिल रहा है बार-बार मौका?

अब सवाल उठता है कि शुभमन गिल के लगातार फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में क्यों मौका मिल रहा है? तो इसके पीछे उनका टैलेंट हैं. गिल मौजूदा समय में जरूर रन नहीं बना पा रहे हैं. मगर कोहली के बाद टीम में वही एक ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जो पारी को स्थिति के मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं.

मौजूदा समय में भारतीय टीम में एस से बढ़कर एक विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो पल भर में मैच का रूख बदलने में माहिर हैं. मगर ढहती पारी को संवारने का हुनर गिल में नजर आता है. इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में उन्होंने यह करके भी दिखाया है. यही वजह है कि कोच और बोर्ड उनके लगातार फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Auction 2026: 'हमारी उन पर डेढ़ साल से नजर थी', असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने बताया, क्यों लगाया पूर्व विंडीज कप्तान पर दांव