Sarfaraz Khan, IND vs NZ : सरफराज खान का तूफानी शतक, रोहित और कोहली के रिएक्शन ने लूटी महफिल, Video

Sarfaraz Khan Century:न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs NZ, 1st Test) में भारत की दूसरी पारी के दौरान सऱफराज खान (Sarfaraz Khan) ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमा दिया. सरफराज ने 110 गेंदों पर शतक जमाने का कमाल किया, सरफराज ने चौका जमाकर अपना शतक पूरा किया. जब सरफराज ने तूफानी शतक जमाया तो विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा काफी खुश दिखे, दोनों ने खड़े होकर सरफराज के लिए ताली बजाई. बता दें कि सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में काफी रन बनाए थे. अब अपने टेस्ट करियर में पहला शतक जमाकर सरफराज ने खुद को साबित कर दिया है. पहली पारी में सरफऱाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. (Sarfaraz Khan Century Virat Kohli Gautam gambhir and Rohit Sharma reaction viral)

CELEBRATION BY SARFARAZ KHAN WHEN HE COMPLETED THE MAIDEN HUNDRED 🥶 pic.twitter.com/PsbxlNya0t — Johns. (@CricCrazyJohns) October 19, 2024

The Happiness, Joy, Running celebrations of Sarfaraz Khan.



- SARFARAZ KHAN IS HERE TO STAY...!!!! 🔥 pic.twitter.com/B0Tf3ssoRE — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) October 19, 2024

- The Moments Sarfaraz Khan received his Test debut Cap.



- The Moments Sarfaraz Khan scored Test Hundreds.



- TWO BEST MOMENTS FOR SARFARAZ KHAN...!!! ❤️ pic.twitter.com/AJY2SoBmQh — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) October 19, 2024

Sarfaraz Khan, you beauty! Hats off to your perseverance and fighting spirit. It shows once again no one can deny your fortune if you're destined to. pic.twitter.com/fkw8Ga0yPR — Vimal कुमार (@Vimalwa) October 19, 2024

बता दें कि सरफराज ने टेस्ट मैच के तीसरे दिन विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी की थी और भारत को मैच में बनाए रखा था. कोहली के साथ मिलकर सरफराज ने 165 गेंद पर 136 रनों तेज साझेदारी कर फैन्स को चौंका दिया था. घरेलू क्रिकेट में सरफराज ने शानदार बल्लेबाजी की है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम कुल 15 शतक दर्ज हैं.

जमकर मनाया जश्न (Sarfaraz Khan Century celebration viral)

जैसे ही चौका लगाकर सरफराज ने शतक लगाया वैसे ही यह युवा बल्लेबाज मैदान पर झुमने लगा. पूरे जोश के साथ सरफराज ने अपने पहले टेस्ट शतक का जश्न मनाया. पंत को सरफराज ने गले से लगाया. वहीं, ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी खड़े होकर ताली बजाते दिखा, कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी.

संजय मांजरेकर का रिएक्शन वायरल

Love how Sarfaraz Khan is giving the finger to the ‘Mumbai school of batting' 😉

Finally, it's all about runs & boy he knows how to get those! 👏👏👏#INDvNZ — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) October 19, 2024

इयान विशप भी हुए प्रभावित