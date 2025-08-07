वर्ल्ड कप का मैच, एक ओवर में 15 रन का करना है बचाव, आमिर या शाहीन? सरफराज अहमद ने दिया जवाब

Sarfaraz Ahmed Big Statement: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद से एक टीवी शो के दौरान काफी मजेदार सवाल किया गया. जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया है. 38 वर्षीय कप्तान के चाहने वाले एक फैन ने पूछा कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा हो और टीम को आखिरी ओवर में 15 रन बचाने हैं. तब अब मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी में से किसके के ऊपर आप भरोसा जताएंगे?

फैन के सवाल को सुन वहां उपस्थित हर शख्स चौंक गया. शो के एंकर ने भी सराहना की और जवाब सुनने के लिए उत्सुकता व्यक्त की. इस दौरान सरफराज अहमद ने जिस तरीके से जवाब दिया. वह उसे सुन हर कोई आश्चर्यचकित रहा गया.

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, 'नहीं नहीं. मेरे लिए बहुत आसान सवाल है. आमिर के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेला है. शाहीन मेरे साथ-साथ ही आया है. मेरे लिए यह काफी आसान विकल्प है. मैं आमिर की तरफ जाऊंगा. क्योंकि आमिर के पास अनुभव मौजूद है.'

आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी दोनों ही गेंदबाज पाकिस्तान के काफी होनहार क्रिकेटर हैं. अपने दिनों में आमिर का कोई जवाब नहीं था. टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी उनसे खौफ खाते थे.

कुछ ऐसा ही हाल मौजूदा समय में शाहीन अफरीदी का भी है. शुरूआती ओवरों में नई गेंद के साथ वह कमाल की गेंदबाजी करते हैं. यही वजह है कि कई क्रिकेट प्रेमियों का हमेशा सवाल रहता है कि मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी में कौन बेस्ट है. जिसका सरफराज अहमद ने बखूबी जवाब दिया है.

कौन हैं सरफराज अहमद?

मिस्बाह उल हक के संन्यास के बाद 32वें टेस्ट कप्तान के रूप में सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की कमान संभाली थी. उनकी अगुवाई में ग्रीन टीम का प्रदर्शन काबिलेतारीफ रहा. उन्होंने अपने देश के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 मुकाबले खेले. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 95 पारियों में 36.96 की औसत से 3031, वनडे की 91 पारियों में 33.55 की औसत से 2315 और टी20 की 42 पारियों में 27.27 की औसत से 818 रन निकले.

