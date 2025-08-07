विज्ञापन
VIDEO: लॉर्ड्स में लोमड़ी का आतंक, डर से थर्राने लगे खिलाड़ी, 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में पड़ा दखल

Fox Stopped Play At Lords: 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला वल इनविंसिबल्स और लंदन स्पिरिट के बीच खेला गया. जहां एक लोमड़ी की वजह से खेल कुछ देर तक रुका रहा.

VIDEO: लॉर्ड्स में लोमड़ी का आतंक, डर से थर्राने लगे खिलाड़ी, 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में पड़ा दखल
लॉर्ड्स में लोमड़ी का आतंक!
  • द हंड्रेड का पहला मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ओवल इनविंसिबल्स और लंदन स्पिरिट के बीच हुआ.
  • मैच के दौरान मैदान में एक खूंखार लोमड़ी घुस गई, जिससे खेल को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.
  • लोमड़ी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वह धीरे-धीरे मैदान से बाहर चली गई, जिससे दर्शकों ने राहत महसूस की.
Fox Stopped Play At Lords: इंग्लैंड की घरेलू टूर्नामेंट 'द हंड्रेड' का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मुकाबला छह अगस्त 2025 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ओवल इनविंसिबल्स और लंदन स्पिरिट के बीच खेला गया. यह मुकाबला अपने रोमांच से ज्यादा एक जानवर को लेकर चर्चा में है. दरअसल, आपने कई बार आपने देखा या सुना होगा कि मैच के दौरान मैदान में कुत्ता, बिल्ली या सांप के आने की वजह से खेल को रोकना पड़ा है. मगर इस बार खेल को एक खूंखार लोमड़ी की वजह रोकना पड़ा.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि जारी मैच के दौरान ही कहीं से एक लोमड़ी बीच मैदान में घूस जाती है और उछल कूद मचाने लगती है. जिसके बाद वहां उपस्थित फैंस के साथ-साथ खिलाड़ी और कमेंटेटर्स भी हैरान हो जाते हैं.

सुखद भरी खबर यह रही कि खूंखार लोमड़ी ने किसी को कोई तरह की हानि नहीं पहुंचाया और देखते ही देखते हरे भरे घास पर सरपट दौड़ते हुए स्टेडियम के बाहर चली गई. जिसके बाद लोगों के जान में जान आई.

कुछ क्रिकेट प्रेमियों को यह दृश्य काफी रोमांचक लगा. उन्हें लोमड़ी के इंट्री पर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हुए देखा गया. हालांकि, इस दौरान मैदान में खड़े खिलाड़ियों की धड़कन बढ़ी हुई थी.

ओवल इनविंसिबल्स को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो लॉर्ड्स में लंदन स्पिरिट की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 गेंदों में अपने सभी विकेट खोते हुए 80 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे ओवल इनविंसिबल्स की टीम ने 69 गेंदों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. इस तरह उद्घाटन मुकाबले में ओवल इनविंसिबल्स की टीम छह विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

