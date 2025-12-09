संजू सैमसन vs जितेश शर्मा, T20 वर्ल्ड कप में कौन होगा भारत का विकेटकीपर? जानें किसका रिकॉर्ड है दमदार

Sanju Samson vs Jitesh Sharma: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है. वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं है. लेकिन इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारत को एक सवाल का जवाब तलाशना है कि आखिर कौन भारत का पहली चॉइस का विकेटकीपर कौन होगा. भारत को संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बीच सेलेक्शन करना है. संजू सैमसन को भारत ने ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक में आजमाया है और उन्होंने हर पोजिशन पर खुद को साबित किया है. इसके अलावा भारत ने जितेश शर्मा को भी आजमाया और इस बल्लेबाज ने निचले क्रम में आकर भारत को बेहतर फीनिश दिया है. लेकिन अगर भारत जितेश को बाहर बैठाता है, तो ऐसे में उसके पास एक अतिरिक्त बॉलर का बिकल्प खुलता है और मैनेजमेंट के हालिया फैसले बताते हैं कि वो ऑल-राउंडर खिलाड़ियों पर अधिक भरोसा जता रहा है. ऐसे में विकेटकीपर के लिए संजू और जितेश के बीच जबरदस्त जंग चल रही है.

संजू सैमसन vs जितेश शर्मा

अगर आंकड़ों पर जाएं तो संजू का प्रदर्शन जितेश से काफी बेहतर है और उन्होंने कई मौकों पर खुद को साबित भी किया है. संजू ने भारत के लिए खेले 43 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 995 रन बनाए हैं. जबकि जितेश ने 9 मैचों में 125 रन बनाए हैं. संजू का स्ट्राइक रेट भी जितेश से अधिक है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में प्रदर्शन संजू सैमसन आंकड़े जितेश शर्मा 43 पारी 9 995 रन 125 25.5 औसत 15.6 148 स्ट्राइक रेट 147 3/3 50/100 0/0

बात अगर बल्लेबाजी पोजिशन की करें तो संजू ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 17 मैचों में 522 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 32.6 का रहा है. जबकि स्ट्राइक रेट 179 का. संजू ने ओपनर के तौर पर खेलते हुए 1 शतक और 3 अर्द्धशतक लगाए हैं.

संजू सैमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय में | बल्लेबाजी पोजिशन के हिसाब से पोजिशन इनिंग रन औसत स्ट्राइक रेट 50/100 ओपनर 17 522 32.6 179 1/3 नंबर-3 5 91 18.2 121 1/0 नंबर-4 11 213 21.3 130 1/0 नंबर-5 8 138 23 128 0/0

वहीं पूर्ण सदस्य देशों में 2024 के बाद से कम से कम 300 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संजू का स्ट्राइक रेट मिडिल ओवरों में दूसरा सबसे बेहतर है. संजू ने 335 रन बनाए हैं वो भी 183 की स्ट्राइक रेट से. इस दौरान उन्होंने 27 छक्के लगाए हैं.

वहीं जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में खुद को बतौर फिनिशर साबित किया है. आईपीएल 2025 में डेथ ओवरों में कम से कम 150 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में जितेश का स्ट्राइक रेट तीसरा सबसे बेहतर है. जितेश ने 160 रन बनाए हैं, 198 की स्ट्राइक रेट से. इस दौरान उन्होंने 12 छक्के भी जड़े हैं.

ऐसे में टीम मैनेजमेंट के लिए यह एक अच्छा सिरदर्द होने वाला है कि आखिर वो संजू या जितेश? विकेटकीपर के तौर पर किसपर भरोसा करें.

