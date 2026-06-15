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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को मारा थप्पड़, प्रोटेस्ट के दौरान हुआ हंगामा

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को मारा थप्पड़
  • जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने मारा थप्पड़.
  • थप्पड़ मारने वाले युवक को पकड़कर विधायकपुरी थाने ले गई,.
  • जयपुर के शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था.
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जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़ गए. दीपके NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इसी बीच भीड़ में से एक युवक ने अभिजीत दीपके को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए. CJP संस्थापक दीपके को थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के अनुसार, भीड़ के बीच तीन लोग एक साथ पहुंचे, जिनमें से एक ने आगे बढ़कर अभिजीत दीपके को ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिए. बात में तुरंत पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले को हिरासत में लिया और विधायकपुरी थाने लेकर गई है.

घटना को लेकर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीजेपी संस्थापक अपने समर्थकों के कंधे पर बैठकर मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं. इसी बीच उनके गले में पड़े गमछे को पहले खींचा जाता है. फिर इसी बीच किसी ने अभिजीत दीपके को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए. दीपके को थप्पड़ पड़ते ही उनके अगल-बगल में मौजूद समर्थकों ने तुरंत थप्पड़ मारने वाले को पकड़ लिया और उसे लोगों ने पीट दिया. फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने लेकर चली गई. 

अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से आज जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके देर रात जयपुर पहुंच गए. दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान अभिजीत ने पूरे देश में प्रदर्शन करने की योजना बताई थी. रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयपुर पुलिस पर प्रदर्शन करने की अनुमति ना देने को लेकर विरोध किया. हालांकि, इसके बाद प्रदर्शन को लेकर जयपुर पुलिस ने सशर्त अनुमति दी थी.

प्रशासन की ओर से जारी शर्तों के अनुसार, कार्यक्रम में 800 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में आने वाले लोग अपने साथ तिरंगा, किताब और फूल लेकर आएं. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा. उन्होंने सभी से अपील की कि यह केवल किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की लड़ाई है. यह शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लड़ाई है. 

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