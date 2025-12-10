संजू सैमसन की वर्ल्ड कप टीम से छुट्टी तय! पूर्व विकेटकीपर ने बताया क्यों हकदार हैं जितेश शर्मा

Deep Dasgupta on Sanju Samson vs Jitesh Sharma: ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आखिरी तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जितेश शर्मा को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना अगर प्रयोग जैसा लग रहा था तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर उन्हें प्राथमिकता देना अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले टीम प्रबंधन की सोच को स्पष्ट करता है.

सैमसन की जगह निचले क्रम के किसी विशेषज्ञ फिनिशर को तरजीह देने के लिए थिंक टैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सैमसन को शुभमन गिल की वापसी के बाद बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष स्थान से हटा दिया गया था, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी. तब से वह प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

जितेश टीम में फिनिशर की अपनी भूमिका को अपनी रोजी-रोटी मानते हैं. अगर वह दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में खराब प्रदर्शन नहीं करते हैं तो यह तय है कि वह टी20 विश्व कप में शुरुआती मैचों में विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे.

'जितेश को ही टीम में रखना सही होगा'

इस समय टीम में विकेटकीपर के विकल्पों के लिए सैमसन और जितेश के अलावा किसी और के नाम पर विचार करना भी मुश्किल है. क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर सैमसन को शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता है तो फिर निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले जितेश को ही टीम में रखना सही होगा.

पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने पीटीआई से कहा,"यह सही फैसला है. अगर संजू बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष तीन में शामिल नहीं है और विकेटकीपर मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहा है तो आप शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की बजाय निचले क्रम के किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को टीम में रखना पसंद करेंगे. हर खिलाड़ी के लिए दो या चार गेंदों के लिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता. जितेश इस मामले में विशेषज्ञ हैं." उन्होंने कहा,"विश्व कप से पहले भारत को नौ मैच खेलने हैं. मुझे टी20 विश्व कप से पहले ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं लगती."

बात अगर कटक में हुए सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की करें तो टीम इंडिया ने 101 रनों से दक्षिण अफ्रीका को रौंदते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 175 रन बनाने में सफल हुई थी. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 74 के स्कोर पर ऑल-आउट हो गई. भारत की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने पहले नाबाद अर्द्धशतक जड़ा फिर गेंदबाजी में भी विकेट झटका.

