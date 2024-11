धोनी, पंत, राहुल, किशन सबको भूल जाइए, अब दुनिया बस संजू सैमसन को रखेगी याद, बनाया हैरतअंगेज रिकॉर्ड

Sanju Samson, Most 50+ Scores For An Indian keeper Batter In T20I: वांडरर्स स्टेडियम में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर खिलाड़ी के रूप में 50 प्लस की पारी खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने युवा बल्लेबाज ईशान किशन को पीछे छोड़ा है. ईशान किशन ने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में तीन बार 50 प्लस की पारी खेली है. वहीं आज के मुकाबले में सैकड़ा जमाते हुए संजू ने यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय कीपर बल्लेबाजों की तरफ से खेली गई सर्वाधिक 50+ की पारी

4 - संजू सैमसन

3 - ईशान किशन

3 - केएल राहुल

2 - एमएस धोनी

2 - ऋषभ पंत