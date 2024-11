6, 6, 6, 4, युवराज के चेले ने सिमेलाने को जमकर धोया, छक्के-चौकों से गूंज उठा स्टेडियम, VIDEO

Abhishek Sharma Scored 24 Runs In 1 Over Of Andile Simelane: तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा का जलवा चौथे टी20 मुकाबले में भी देखने को मिला है. पारी का आगाज करते हुए वह एक बार फिर प्रचंड फॉर्म में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने महज 18 गेंदों का सामना किया. इस बीच 200.00 की स्ट्राइक रेट से 36 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके और चार बेहतरीन छक्के निकले. मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज एंडिले सिमेलाने को अपना खासकर निशाना बनाया. पारी का पांचवां ओवर डालने आए सिमेलाने के इस ओवर में अभिषेक ने तीन छक्के, एक चौका और दो वाइड की मदद से कुल 24 रन बटोरे.

पांचवां ओवर फेंकने आए सिमेलाने की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के उपर से जोरदार छक्का लगाया. जिसके बाद वह अपनी लाइन लेंथ भूल बैठे और अगली गेंद वाइड फेंक दी. दूसरी गेंद पर अभिषेक फिर तैयार थे. इस बार उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के उपर से छक्का लगाया. चौथी गेंद को उन्होंने चौके के लिए सीमा रेखा से बाहर का रास्ता दिखाया. इसके बाद सिमेलाने अगली दो गेंदें बीट कराने में कामयाब रहे, लेकिन छठीं गेंद पर वह फिर से अपना लाइन लेंथ भूल बैठे और वाइड कर बैठे. जिसके बाद आखिरी गेंद पर अभिषेक ने फिर से जोरदार छक्का लगाया. जिसके साथ ही वह सिमेलाने के इस ओवर में कुल 24 रन बटोरने में कामयाब रहे.

Two back to back good knock from Abhishek Sharma after numbers for failures.



Team management will be happy if he continues to deliver quick fire 30 on a regular basis.pic.twitter.com/Aexi5h0BSP