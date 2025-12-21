T20 World Cup: गंभीर ने सैमसन को लेकर 6 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, अब वायरल हो रहा है पोस्ट

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का वर्षों पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. उस दौरान मौजूदा हेड कोच ने संजू सैमसन (Sanju Samson ) को लेकर एक साहसिक घोषणा की थी. उस दौरान उन्होंने उनके खेल को देखते हुए कहा था, 'मैं आमतौर पर खिलाड़ियों के बारे में व्यक्तिगत चर्चा करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन उनके कौशल को देखते हुए मुझे खुशी हो रही है कि संजू सैमसन इस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. मेरे हिसाब से उन्हें वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर खेलना चाहिए.'

क्यों वायरल हो रहा है गंभीर का वर्षों पुराना मीडिया?

अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों गंभीर का यह वर्षों पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है? तो इसके पीछे हाल ही में इस्तेमाल की गई उनकी नीतियां हैं. बतौर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ मैचों से रंग में नजर आ रहे थे. मगर हाल के दिनों में उन्होंने सैमसन के बजाय शुभमन गिल पर ज्यादा भरोसा जताया था. नतीजन कुछ मुकाबलों के बाद वह प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए थे. सैमसन के प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने से फैंस काफी निराश थे और गंभीर को अपना निशाना बना रहे था.

I normally don't like to talk about individuals in cricket. But seeing his skills I am glad to note that Sanju Samson is currently the best Wicketkeeper batsman in India. For me he should be batting number 4 in the World Cup @BCCI @rajasthanroyals @IPL @StarSportsIndia — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 29, 2019

मगर देर ही सही लेकिन समय रहते गंभीर को अपनी गलती का एहसास हुआ. चयनकर्ताओं ने अभिषेक के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन का चुनाव किया है. जिसके फैंस खुश हो गए हैं. यही नहीं गंभीर का 6 साल पुराना पोस्ट भी वायरल होने लगा है. जिसमें उन्होंने सैमसन के वर्ल्ड कप में खेलने की भविष्यवाणी की थी.

