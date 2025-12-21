विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup: गंभीर ने सैमसन को लेकर 6 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, अब वायरल हो रहा है पोस्ट

गौतम गंभीर का 6 साल पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है. जहां उन्होंने सैमसन वर्ल्ड कप में खेलने की भविष्यवाणी की थी.

Read Time: 2 mins
Share
T20 World Cup: गंभीर ने सैमसन को लेकर 6 साल पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, अब वायरल हो रहा है पोस्ट
Sanju Samson and Gautam Gambhir
  • गंभीर ने हाल ही में संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल को प्राथमिकता दी थी जिससे सैमसन प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए थे
  • संजू सैमसन के प्लेइंग इलेवन में न होने से फैंस निराश थे और उन्होंने गंभीर की आलोचना की थी
  • गंभीर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और टी20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का वर्षों पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. उस दौरान मौजूदा हेड कोच ने संजू सैमसन (Sanju Samson) को लेकर एक साहसिक घोषणा की थी. उस दौरान उन्होंने उनके खेल को देखते हुए कहा था, 'मैं आमतौर पर खिलाड़ियों के बारे में व्यक्तिगत चर्चा करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन उनके कौशल को देखते हुए मुझे खुशी हो रही है कि संजू सैमसन इस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. मेरे हिसाब से उन्हें वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर खेलना चाहिए.'

क्यों वायरल हो रहा है गंभीर का वर्षों पुराना मीडिया?

अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों गंभीर का यह वर्षों पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है? तो इसके पीछे हाल ही में इस्तेमाल की गई उनकी नीतियां हैं. बतौर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ मैचों से रंग में नजर आ रहे थे. मगर हाल के दिनों में उन्होंने सैमसन के बजाय शुभमन गिल पर ज्यादा भरोसा जताया था. नतीजन कुछ मुकाबलों के बाद वह प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए थे. सैमसन के प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने से फैंस काफी निराश थे और गंभीर को अपना निशाना बना रहे था.

मगर देर ही सही लेकिन समय रहते गंभीर को अपनी गलती का एहसास हुआ. चयनकर्ताओं ने अभिषेक के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन का चुनाव किया है. जिसके फैंस खुश हो गए हैं. यही नहीं गंभीर का 6 साल पुराना पोस्ट भी वायरल होने लगा है. जिसमें उन्होंने सैमसन के वर्ल्ड कप में खेलने की भविष्यवाणी की थी.

यह भी पढ़ें- AUS vs ENG, 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से हराया, यह खिलाड़ी बना मैच का हीरो

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Sanju Viswanath Samson, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now