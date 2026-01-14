घर खरीदने वालों की मौज! इन 5 सरकारी बैंकों में मिल रहा सबसे सस्ता लोन, EMI के बचेंगे लाखों रुपये,देखें लिस्ट

Lowest home loan interest Rates: दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में घर खरीदना आज भी आम लोगों का सपना है लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से ज्यादातर लोग होम लोन पर ही भरोसा करते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि होम लोन कहां सबसे सस्ता मिलेगा और किस बैंक की EMI कम पड़ेगी. पिछले कुछ समय से होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर लगातार सामने आ रही है और अब काफी राहत मिल गई है.

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पिछले साल रेपो रेट में बड़ी कटौती के बाद अब सरकारी बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरें काफी नीचे ला दी हैं. कई सरकारी बैंक अब सिर्फ 7.10 प्रतिशत की शुरुआती दर पर होम लोन दे रहे हैं जिससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर खरीदना थोड़ा आसान हो गया है.

RBI के फैसले से सस्ता हुआ होम लोन

पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की थी. इसका सीधा फायदा बैंकों के ग्राहकों को मिला है. रेपो रेट घटने के बाद सरकारी बैंकों ने अपनी होम लोन ब्याज दरें कम कर दीं और अब कई बैंक 7.10 प्रतिशत से होम लोन देना शुरू कर चुके हैं.

कम ब्याज दर का मतलब है कि हर महीने EMI कम होगी और पूरे लोन पीरियड में ब्याज पर जाने वाला पैसा भी घट जाएगा. यही वजह है कि इस समय होम लोन लेने वालों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है.

सरकारी बैंक क्यों बन रहे हैं पहली पसंद

इस समय सबसे सस्ता होम लोन देने की रेस में सरकारी बैंक सबसे आगे चल रहे हैं. बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे सरकारी बैंक अपने ग्राहकों को 7.10 से 7.15 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन दे रहे हैं.

सरकारी बैंकों में लोन की शर्तें भी आम लोगों के लिए ज्यादा आसान मानी जाती हैं और लंबे समय तक स्थिरता भी रहती है इसलिए लोग प्राइवेट बैंक के बजाय सरकारी बैंक चुन रहे हैं.

बैंक ऑफ इंडिया कितना सस्ता लोन दे रहा है

Paisabazaar की जानकारी के मुताबिक, बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 7.10 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है. अगर कोई ग्राहक 30 लाख से 75 लाख रुपये तक का लोन लेता है तो ब्याज दर 7.10 से 10.00 प्रतिशत के बीच रहती है.

वहीं 75 लाख रुपये से ज्यादा के होम लोन पर बैंक 7.10 से 10.25 प्रतिशत तक की ब्याज दर वसूल रहा है. यानी बड़े शहरों में घर खरीदने वालों के लिए यह बैंक एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है.

इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक की दरें

इंडियन ओवरसीज बैंक भी अपने ग्राहकों को 7.10 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है. यह उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से कम EMI में घर खरीदने की सोच रहे थे.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यह बैंक 30 लाख रुपये से लेकर 75 लाख रुपये से ज्यादा के सभी होम लोन 7.10 से 9.15 प्रतिशत की ब्याज दर पर दे रहा है. यानी लोन अमाउंट चाहे जितना भी हो शुरुआती दर काफी कम रखी गई है.

यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑफर

यूको बैंक भी सरकारी बैंक है और यह 30 लाख रुपये से लेकर 75 लाख रुपये से ज्यादा के होम लोन 7.15 से 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर दे रहा है. थोड़ा सा फर्क जरूर है लेकिन फिर भी यह दरें प्राइवेट बैंकों से कम हैं.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यह बैंक भी 7.10 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है. यहां सभी कैटेगरी के लोन पर ब्याज दर 7.10 से 9.90 प्रतिशत के बीच रखी गई है.

सरकारी बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंक क्यों रह गए पीछे

अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें तो वे इस समय सरकारी बैंकों के मुकाबले पीछे चल रहे हैं. एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को 7.90 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है.

आईसीआईसीआई बैंक में यह दर 7.65 प्रतिशत से शुरू होती है जबकि एक्सिस बैंक में होम लोन की शुरुआती ब्याज दर करीब 8.35 प्रतिशत है. यही वजह है कि सस्ते होम लोन की तलाश कर रहे लोग फिलहाल सरकारी बैंकों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

आम लोगों को लाखों रुपये की बचत

अगर आप पहली बार घर खरीदने की सोच रहे हैं या पुराने होम लोन को नए सस्ते लोन में बदलना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है. कम ब्याज दर से न सिर्फ EMI कम होती है बल्कि पूरे लोन के दौरान लाखों रुपये की बचत भी हो सकती है.

हालांकि होम लोन लेते समय सिर्फ ब्याज दर ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग फीस लोन की अवधि और अन्य शर्तों को भी ध्यान से देखना जरूरी है. सही तुलना करके लिया गया फैसला लंबे समय तक राहत दे सकता है.