विज्ञापन
विशेष लिंक

AUS vs ENG, 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से हराया, यह खिलाड़ी बना मैच का हीरो

Australia vs England, 3rd Test Result: एडीलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 82 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुई है. मैच के हीरो कंगारू टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी रहे.

Read Time: 3 mins
Share
AUS vs ENG, 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से हराया, यह खिलाड़ी बना मैच का हीरो
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से हराया
  • ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला एडीलेड में खेला गया
  • ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस मैच को 82 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया
  • एलेक्स कैरी ने दोनों पारियों में कुल 178 रन बनाकर टीम को मजबूत योगदान दिया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Australia vs England, 3rd Test Result: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 के बीच एडीलेड में खेला गया. जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम 82 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो कंगारू टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी (Alex Carey) रहे. जिन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 178 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा विकेट कीपिंग में उन्होंने विकेट के पीछे 6 शानदार कैच भी पकड़े. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

इंग्लैंड को जीत लिए दूसरी पारी में मिला था 435 रनों का लक्ष्य

एडीलेड टेस्ट में विजयश्री हासिल करने के लिए इंग्लिश टीम को दूसरी पारी में 435 रनों का लक्ष्य मिला था. जिसका पीछा करते हुए पूरी टीम 352 रनों पर ढेर हो गई. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए जैक क्रॉली (85) और सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जेमी स्मिथ (60) ने अर्धशतक लगाया. मगर वह भी टीम को जीत नहीं दिला सके. नतीजन टीम को 82 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन ने लिए 3-3 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन ने क्रमशः 3-3 सफलता प्राप्त की. इनके अलावा स्कॉट बोलैंड के खाते में 1 विकेट गया. स्टार्क ने जेमी स्मिथ, विल जैक्स और जोफ्रा आर्चर को अपना शिकार बनाया.

वहीं कमिंस ने बेन डकेट, ओली पोप और जो रूट एवं लियोन ने हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स और जैक क्रॉली को अपने जाल में फंसाया. बोलैंड को जोश टंग के रूप में एकमात्र सफलता हाथ लगी.

संक्षिप्त स्कोर

ऑस्ट्रेलियाः पहली पारीः 371/10 रन, दूसरी पारी: 349/10, पहली पारी के सर्वोच्च स्कोरर: एलेक्स कैरी (106), पहली पारी के सर्वोच्च विकेट टेकर: पैट कमिंस (3) और स्कॉट बोलैंड (3), दूसरी पारी के सर्वोच्च स्कोरर: ट्रेविस हेड (170), दूसरी पारी के सर्वोच्च विकेट टेकर: पैट कमिंस (3), मिचेल स्टार्क (3) और नाथन लियोन (3).

इंग्लैंडः पहली पारीः 286/10 रन, दूसरी पारी: 352/10, पहली पारी के सर्वोच्च स्कोरर: बेन स्टोक्स (83), पहली पारी के सर्वोच्च विकेट टेकर: जोफ्रा आर्चर (5), दूसरी पारी के सर्वोच्च स्कोरर: जैक क्रॉली (85), दूसरी पारी के सर्वोच्च विकेट टेकर: जोश टंग (4)

यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 की टीम से क्यों शुभमन गिल को किया गया बाहर? रिपोर्ट में हुआ असल खुलासा


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now