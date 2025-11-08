विज्ञापन
IND vs AUS: संजू सैमसन के लिए फैंस की टीम मैनेजमेंट से पुकार, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की आई बाढ़

Sanju Samson Fans Sad Reaction IND vs AUS 5th T20I: भारतीय टीम फिलहाल पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से आगे है. ऐसे में यह मैच निर्णायक बन गया है. एक ओर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश इस मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज बराबरी पर खत्म करने की होगी.

Sanju Samson Fans Angry Reaction IND vs AUS 5th T20I

Sanju Samson Fans Angry Reaction IND vs AUS 5th T20I: ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को ब्रिस्बेन में खेले जा रहे पांचवें टी20 मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि भारतीय टीम में तिलक वर्मा के स्थान पर रिंकू सिंह की वापसी हुई है. इस मुकाबले में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला जो फैंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, संजू सैमसन का एक अलग फैन बेस है जो उन्हें लगातार टीम में देखना चाहते हैं, संजू के समर्थन में फैंस ने एक बाद फिर खुलकर अपनी नाराजगी टीम मैनेजमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर जाहिर की.

संजू सैमसन के लिए न्याय, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, संजू सैमसन मेरे छोटे भाई जैसे हैं. अगर वह लगातार 23 बार शून्य पर आउट भी हो जाएँ, तो भी मैं उन्हें टीम से बाहर नहीं करूँगा.

 एक और फैंन ने लिखा, 'इस आदमी के लिए एक लाइक', कुछ खिलाड़ियों से कहीं बेहतर और टीम इंडिया में मौका पाने का हक़दार, संजू सैमसन, खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्रिकेट की राजनीति, उसे मौका नहीं मिल रहा, वरना ये लड़का कई खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा कर सकता है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में पांचवां टी20 मैच खराब मौसम और बिजली गिरने के कारण स्थगित कर दिया गया है. रुकावट के समय, भारत ने 4.5 ओवर में बिना किकेट के 52 का स्कोर बना लिया था, लेकिन खराब मौसम के कारण खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ा और आगे की पंक्तियों में बैठे दर्शकों को ऊपर की ओर वाले स्टैंड में ले जाना पड़ा. स्टेडियम के स्कोरबोर्ड पर खराब मौसम की चेतावनी में कहा गया था, "खुले इलाकों में रहना असुरक्षित है. कृपया छत के नीचे शरण लें और निर्देशों का पालन करें." मौसम रडार भी दिखा रहा है कि स्टेडियम में एक घंटे तक भारी बारिश होने वाली है, इसलिए खेल में रुकावट लंबे समय तक रह सकती है.

बारिश के कारण खेल रुकने से पहले, बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शुरुआती मौकों पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे और 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज़ भारतीय बल्लेबाज़ बन गए, जबकि शुभमन गिल ने शानदार चौके लगाकर 29 रन बनाकर नाबाद रहे.

भारतीय टीम फिलहाल पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से आगे है. ऐसे में यह मैच निर्णायक बन गया है. एक ओर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश इस मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज बराबरी पर खत्म करने की होगी.

इससे पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल की, लेकिन टीम इंडिया ने अगले ही मैच को 5 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली. भारत ने सीरीज का चौथा मैच 48 रन से जीतकर सीरीज में पहली बार बढ़त हासिल की है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच अब तक कुल 36 टी20 मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच जीते. 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस , जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जांपा.

