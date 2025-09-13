विज्ञापन
India vs Pakistan: हार्दिक पंड्या से भी खतरनाक है यह तूफानी बल्लेबाज, Asia Cup 2025 में महारिकॉर्ड बनाने के करीब

Sahibzada Farhan upcoming record in Asia Cup 2025: 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज हो जाएगा. इस बार क्या पाकिस्तान टीम इतिहास रच पाएगाी. इसकी संभावना कम ही है लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम रही है जो कभी भी गेम को बदल सकती है.

  • साहिबज़ादा फरहान पाकिस्तान टीम के धुआंधार बल्लेबाज हैं, जो एशिया कप 2025 में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं
  • फरहान ने अब तक टी20 में 127 मैचों में 3860 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 138.50 है
  • 2025 में फरहान ने 28 टी20 मैच खेले हैं और 81 छक्के लगाकर इस साल शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल हैं
Sahibzada Farhan in Pakistan Team:  एशिया कप (Asia Cup 2025) में  भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा.. इस बार क्या पाकिस्तान टीम इतिहास रच पाएगाी. इसकी संभावना कम ही है लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम रही है जो कभी भी गेम को बदल सकती है. इस बार एशिया कप में पाकिस्तान के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है. वह खिलाड़ी है साहिबज़ादा फरहान.

फरहान  एक धुआंधार बल्लेबाज हैं और टी-20 में उनकी बल्लेबाजी कमाल की है. यदि फरहान एशिया कप में अपना कमाल दिखाने में सफल रहे तो यकीनन पाकिस्तान की टीम खिताब जीतने की ओर आगे बढ़ जाएगी. लेकिन इसके लिए फरहान  को अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी. साहिबज़ादा फरहान को पाकिस्तान का उभरता हुआ स्टार माना जा रहा है. (Pakistan Team in Asia Cup 2025)

साहिबज़ादा फरहान के पास इतिहास रचने का मौका

साहिबज़ादा फरहान ने 2025 में अब तक सिर्फ़ 28 टी-20 मैच खेले हैं और कुल 81 छक्के लगा चुके हैं.  फरहान यूएई में त्रिकोणीय सीरीज़ और एशिया कप के दौरान कम से कम 8 टी20 मैच खेलेंगे. इस दौरान यदि साहिबज़ादा फरहान  19 छक्के लगाने में सफल रहे तो वो एक कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज़ बन सकते हैं. ऐसे में उन्हें अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा करना होगा. बता दें कि इस साल 2025 में सबसे ज्यादा छक्का टी-20 में ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह ने लगाए हैं. करणबीर सिंह ने अबतक 28 मैच में कुल 99 छक्के लगाए हैं. वहीं, वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने 88 छक्के इस साल टी20 में लगाने में सफलता हासिल कर ली है. साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने इस साल अबतक टी-20 में 34 मैच खेलकर 85 छक्के लगाए हैं. वहीं साहिबज़ादा फरहान इस मामले में चौथे नंबर पर हैं. 

कौन है साहिबज़ादा फरहान ? (Who is Sahibzada Farhan)

Sahibzada Farhan  एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाते हैं.  साहिबज़ादा फरहान ने अपने घरेलू सर्किट शानदार परफॉर्मेंस किया था लेकिन उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर आने में देरी हुई.  उन्होंने 17 साल की उम्र में टी20 क्रिकेट में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था.  हालांकि उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ही रनों का अंबार लगाया था. 2016 से 9 सालों में 45 से अधिक की औसत से 4500 से अधिक रन बनाए. उनकी  प्रतिभा ने उन्हें 22 साल की उम्र में 2018 में हरारे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में टी20I में डेब्यू करने का मौका दिया था. जैसा कि अक्सर पाकिस्तान में होता है, उन्हें तीन मैचों के बाद बाहर कर दिया गया और 2024 तक फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है.

साल 2025 के पीएसएल सीज़न में उन्होंने 12 मैचों में 449 रन बनाए. टी20I टीम में वापस लाए जाने पर, उन्होंने बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया, छह पारियों में 3 अर्धशतक बनाए और खुद को  एक धुआंधार बल्लेबाज के तौर पर स्थापित किया है. 

एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

साहिबज़ादा फरहान (Sahibzada Farhan Career Stats) ने अबतक 18 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 362 रन बनाए हैं. जिसमें तीन अर्धशतक शामिल है. T20I में फरहान ने 131.15 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने में सफलता हासिल की है. ओवरऑल टी-20 में साहिबज़ादा फरहान ने 127 मैच में 3860 रन बनाने का कमाल किया है. टी-20 में फरफान का स्ट्राइक रेट 138.50 है. टी-20 में 6  शतक और 24 अर्धशतक जमाने में सफल हो गए हैं. 
 

