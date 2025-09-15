विज्ञापन

IND vs PAK: जलेबी बेबी सिंगर ने एशिया कप में पाकिस्तान के राष्ट्रगान की पर उड़ाया मजाक, बोले- " साउंड वाले..."

जलेबी बेबी सिंगर टेशर ने सोशल मीडिया पर ढेर सारी मीम्स शेयर की है और पाकिस्तानी नेशनल एंथम का एशिया कप पर मजाक बनाया है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs PAK: जलेबी बेबी सिंगर ने एशिया कप में पाकिस्तान के राष्ट्रगान की पर उड़ाया मजाक, बोले- " साउंड वाले..."
जलेबी बेबी सिंगर ने पाकिस्तानी एंथम ब्लंडर पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

एशिया कप 2025 में भारत वर्सेज पाकिस्तान के दुबई में हुआ मैच कॉन्ट्रोवर्सी में तब्दील हो गया. ऐसा तब हुआ जब ऑर्गनाइजर्स ने पाकिस्तानी नेशनल एंथम की जगह गलती से जलेबी बेबी गाना बजा दिया. दरअसल, ऑर्गनाइजर्स ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दर्शकों से पाकिस्तानी राष्ट्रगान और उसके बाद भारत के राष्ट्रगान के लिए खड़े होने को कहा. लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटरों और दर्शकों को तब हैरानी हुई जब टेशर के 2021 के गाने जलेबी बेबी की कुछ लाइने बजने लगीं, जिसमें अमेरिकी गायक-गीतकार जेसन डेरुलो भी थे.

टेशर ने शेयर किया पोस्ट

इस गलती के तुरंत बाद ऑर्गनाइजर्स ने पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजा दिया. लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है. इसी बीच सिंगर टेशर, जो भारतीय मूल के कैनेडियन सिंगर हैं. उन्होंने भी इसे नोटिस किया और रविवार को इंस्टाग्राम पर लिखा, "जब मैंने जलेबी बेबी बनाया तो मुझे पता था कि यह एक एंथम है. लेकिन यह वह नहीं है जो मेरे दिमाग में था LOLLLLL."

भारतीय मूल के हैं जलेबी बेबी सिंगर

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि टेशर का असली नाम हितेश शर्मा है. उन्होंने एक्स पर इसे लेकर मीम्स भी शेयर किए और ऑर्गनाइजर्स को उनका दिन बनाने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "राष्ट्रगान में गड़बड़ी करने और मेरे लिए इसे बेहद मजेदार दिन बनाने के लिए साउंड मैन को धन्यवाद. दुर्घटनाएं हममें से सबसे अच्छे लोगों के साथ भी होती हैं, भगवान आप पर कृपा करें!!!"

Latest and Breaking News on NDTV

पाकिस्तान के राष्ट्रगान ब्लंडर पर खूब उड़ा मजाक

एक एक्स यूजर ने जलेबी बेबी को 'पाकिस्तान का राष्ट्रगान' बताते हुए एक मजेदार स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें टेशर और जेसन डेरुलो कलाकार के रूप में नजर आ रहे हैं. इस पर टेशर ने रिएक्शन देते हुए सोशल मीडिया की तारीफ की.

गौरतलब है कि भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को दुबई में हुए एशिया कप 2025 के मैच में हरा दिया है, जिसके बाद इस मैच की सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों से है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jalebi Baby, Pakistan National Anthem Blunder, Jalebi Baby Song, Asia Cup 2025, Tesher
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com